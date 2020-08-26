Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Грозове небо Києва вразило жителів столиці: видовищні кадри

  • 21
Грозове небо Києва вразило жителів столиці: видовищні кадри - фото 1

У нічному небі Києва очевидці спостерігали видовищні розряди блискавок, які підсвічували небосхил через хмари, створюючи яскраві кольори.

Блискавки під час літньої грози жителі Києва зняли на Дніпровській набережній і на Оболоні. Відповідними відеороликами природного явища користувачі поділилися у соціальних мережах.

І ще: Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні

На кадрах видно, як нічне небо переливається сяйвом і різними відтінками: від ніжно рожевого до фіолетового та синього.

Читайте також:

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 641
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 483
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2487413
Загрузка...
Новини