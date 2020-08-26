Грозове небо Києва вразило жителів столиці: видовищні кадри

У нічному небі Києва очевидці спостерігали видовищні розряди блискавок, які підсвічували небосхил через хмари, створюючи яскраві кольори.

Блискавки під час літньої грози жителі Києва зняли на Дніпровській набережній і на Оболоні. Відповідними відеороликами природного явища користувачі поділилися у соціальних мережах.

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На кадрах видно, як нічне небо переливається сяйвом і різними відтінками: від ніжно рожевого до фіолетового та синього.

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