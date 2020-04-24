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Гроза злочинців Риму: унікальний поліцейський Ferrari виставили на продаж
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Лондонський дилер Girardo & Co, що спеціалізується на автоекзотиці, виставив на продаж унікальний поліцейський Ferrari. Чотиримісний Ferrari 250 GTE заступив на службу у поліцію Рима у 1963 році, за шість років набув статусу легенди, навіть серед злочинців, а у 1968 був комісований.
У 1960-х більшість злочинів в Італії закінчувалися погонями. Оскільки криміналітет пересідав на швидші автомобілі, в поліції теж намагалися не відставати та змінили класичні Alfa Romeo 1900 на потужніші седани Giulia 1600. Однак навіть їх було недостатньо. Тому коли офіцера "летючого загону" Армандо Спатафорі запитали, що потрібно поліції для успішної боротьби зі злочинністю, він відповів: "Що може бути краще Ferrari?".
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Спатафорі і ще трьох співробітників поліції відправили в Маранелло, де вони пройшли курс підвищення водійської майстерності. В кінці програми йому, як найуспішнішому з квартету, показали нову машину – Ferrari 250 GTE 2 + 2 Series II з номером шасі 3999, який у записах заводу фігурував під ім'ям vett. Polizia (поліцейський автомобіль). Відомо, що Ferrari побудувала дві однакові машини, але одну з них всього через кілька тижнів знищили під час погоні.
Перша масова чотиримісна модель Ferrari оснащувалася 3,0-літровим V12, який видавав 240 кінських сил при 7000 оборотах на хвилину. До 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) Ferrari 250 GTE розганявся за сім секунд. Максимальна швидкість складала 230 кілометрів на годину.
Автомобіль Спатафорі успішно служив у лавах поліції до 1968 року. Подейкують, що поліцейський "Феррарі" став легендою навіть серед злочинців, а нав'язати йому гонку вважалося престижним. До 1972 року Ferrari 250 GTE 2 + 2 обслуговував поліцію Риму, але вже не брав участі в активних операціях. А пізніше був проданий приватній особі. Новий власник разом з синами вирішив зберегти машину в оригінальному стані і часто виставляв її на національних і європейських виставках.
У 1984 році відбулася знаменна подія: Армандо Спатафорі сів за кермо "свого" Ferrari і прийшов другим в історичній гонці Coppa delle Dolomiti. На початку 2000-х автомобіль передали нововідкритому музею поліцейського транспорту, і відтоді він є єдиною приватною машиною в Італії, якій дозволено пересуватися з сиреною, увімкненими проблисковими маяками і лівреях Squadra Volante.
Оригінальність вузлів поліцейського 250 GTE 2 + 2 підтверджує сертифікат Ferrari Classiche, отриманий у 2014 році. Ціну продавець назве покупцю за запитом.
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