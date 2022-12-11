GROSU випустила трек "Самотня зима", присвячений жінкам, які зараз переживають важкі часи

Співачка GROSU презентувала несподівану чуттєву новорічну новинку, вона випустила новорічну пісню "Самотня зима". Артистка присвятила сингл жінкам, які зараз переживають важкі часи. Слухайте музичну прем'єру!

Щороку GROSU традиційно випускає новорічну пісню. Артистка неодноразово відзначала, що це для неї надважливо. Проте сьогодні новорічна пісня вирізняється незвичною для репертуару співачки лірикою, яка не залишить байдужим нікого.

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Мені дуже приємно, коли люди пишуть, що мої пісні допомогли пережити їм складні моменти в житті. Сподіваюсь, що цей трек стане підтримкою для багатьох дівчат та жінок, які будуть в самоті зустрічати Новий рік. Сьогодні мій настрій і настрій людей не дуже святковий. Проте, ми маємо триматися, ми вистоїмо і в нас це вийде. Свято має бути в будь-які часи, навіть найважчі. Святкові пісні підтримують силу духу, настрій і емоції людей, не дають падати. Але, я завжди випускаю пісні, які передають мої почуття. Можливо я не так багато говорю, але в моїх піснях можна почути набагато більше про моє життя. Тому, цього разу я презентую наддушевну композицію", – коментує виконавиця.

Слухати пісню GROSU – Самотня зима:

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