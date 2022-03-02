Гроші з єПідтримки тепер можна витратити на продукти

Українці, які пройшли повний курс вакцинації, отримали на рахунки єПідтримка по 1000 гривень. Якщо раніше їх можна було використовувати лише на книжки, квитки в кіно, похід до музеїв, квитки на літаки або поїзди, то тепер їх можна витратити і на продукти.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу, – йдеться у повідомленні.

Михайло Федоров підкреслив, що розуміє, що кожна гривня зараз може врятувати чиєсь життя або ж суттєво допомогти.

Він також нагадав, що "ковідну тисячу" можна відправити на потреби ЗСУ. Ба більше, за 6 днів українці уже спрямували на армію понад 1,5 мільярда гривень зі своїх рахунків єПідтримки.

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