Дженніфер Еністон долучилася до збору коштів для українських біженців

Війна в Україні зараз на вустах у всього світу, і ми відчуваємо шалену підтримку зусебіч. Дженніфер Еністон також не словом, а ділом долучилася до допомоги українському народові.

Так, голлівудська актриса Дженніфер Еністон не залишилася осторонь й виділила кошти для допомоги українським біженцям. Зірка з майже 40-мільйонною армією підписників в Instagram опублікувала на своїй сторінці сторіз, де показала фото з українською матір'ю та дитиною, які сідають у потяг.

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Акторка повідомила, що приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.

Дякую… і зроблено, — написала Еністон, повідомивши, що перерахувала гроші.

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