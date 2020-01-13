На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Громадянська війна в Росії та падіння Трампа: новий трейлер Світу Дикого Заходу 3
-
- 17
У мережі опублікували тизер вже третього сезону фантастичного телесеріалу Світу Дикого Заходу (Westworld), у якому згадують реальні події з 2019 року. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Телеканал HBO показав промо до нового сезону "Світу Дикого Заходу", дата виходу якого запланована вже на 15 березня.
І ще: Місіс Америка: трейлер нового серіалу з Кейт Бланшетт
У незвичайному тизері демонструють кілька реальних важливих подій з 2019, приміром, початок протестів у Гонконзі та оголошення імпічменту президентові США Трампу. А далі вже прогнозують не менш серйозні дати: вбивство нового американського президента у 2024 чи початок громадянської війни в Росії у 2037. Завершується перелік невідомою критичною подією у 2058 році. Вочевидь, фантастичний серіал вирішив зробити власну версію "Чорного дзеркала".
До слова, картинка має бути доволі цікавою та апокаліптичною, адже режисер Джонатан Нолан зізнався, що надихався фільмом "Той, хто біжить по лезу".
Головні ролі виконали: Ентоні Хопкінс, Аарон Пол, Венсан Кассель, Еван Рейчел Вуд та інші.
Світ Дикого Заходу 3, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Читайте також: Ключі Локків: трейлер моторошного серіалу від сина Кінга
-
20:18Фарго: вийшов трейлер четвертого сезону серіалу
-
19:56Принци Вільям і Гаррі відверто розповіли про свої стосунки
-
19:44Сексуальний день Валентина: Rihanna підкорила фото у білизні
-
19:21Речі, через які жінка набридає чоловікові
-
19:16Громадянська війна в Росії та падіння Трампа: новий трейлер Світу Дикого Заходу 3
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
19:00Картинки з Днем ангела Василя: вітальні листівки і відкритки 2020
-
18:50Регіна Тодоренко захопила знімками в бікіні
-
18:44Порушила закон: королеву Єлизавету на позашляховику упіймали на гарячому (відео)
-
18:23Ці продукти приберуть жир з живота
-
18:15Гороскоп на 14 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
17:52Ці відомі актори відмовилися від ролей в Гаррі Поттері
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Апокаліпсис близько: на Філіппінах гроза збіглась з виверження вулкану
-
17:22Найрідкісніший метал у світі рекордно подорожчав
-
17:15У цих знаків Зодіаку будуть грандіозні зміни у житті в 2020
-
16:52Михайличенко розповів про реальний стан справ у Динамо
-
16:42Навіть один долар: як підняття зарплати впливає на стан працівників
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
16:12Оскар 2020: оголошені всі номінанти престижної кінопремії
-
15:51Apple представить у 2020 році п'ять нових iPhone
-
15:32Британка купила банани із сотнею тропічних павуків: фото
-
15:25Привітання з Днем ангела Василя 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рейд, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради
-
17:49Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах
-
15:00ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій
-
12:20Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
10:15Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла