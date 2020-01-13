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Громадянська війна в Росії та падіння Трампа: новий трейлер Світу Дикого Заходу 3

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Світ Дикого Заходу 3, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Світ Дикого Заходу 3, трейлер серіалу онлайн

У мережі опублікували тизер вже третього сезону фантастичного телесеріалу Світу Дикого Заходу (Westworld), у якому згадують реальні події з 2019 року. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал HBO показав промо до нового сезону "Світу Дикого Заходу", дата виходу якого запланована вже на 15 березня.

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У незвичайному тизері демонструють кілька реальних важливих подій з 2019, приміром, початок протестів у Гонконзі та оголошення імпічменту президентові США Трампу. А далі вже прогнозують не менш серйозні дати: вбивство нового американського президента у 2024 чи початок громадянської війни в Росії у 2037. Завершується перелік невідомою критичною подією у 2058 році. Вочевидь, фантастичний серіал вирішив зробити власну версію "Чорного дзеркала".

До слова, картинка має бути доволі цікавою та апокаліптичною, адже режисер Джонатан Нолан зізнався, що надихався фільмом "Той, хто біжить по лезу".

Головні ролі виконали: Ентоні Хопкінс, Аарон Пол, Венсан Кассель, Еван Рейчел Вуд та інші.

Світ Дикого Заходу 3, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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