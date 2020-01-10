Ключі Локків: трейлер моторошного серіалу від сина Кінга

У мережі з'явився трейлер до хорор-серіалу Ключі Локків (Locke & Key) за коміксами сина Стівена Кінга Джо Хілла. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє тішити новинками, тож випустив промо до нового моторошного серіалу Ключі Локків (Locke & Key), дата виходу якого запланована вже на 7 лютого.

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Стрічка базується на коміксі письменника Джо Хілла (сина Кінга) та художника Габріеля Родрігеса про страшні пригоди дітей містера Локка у містечку Лавкрафт. Після смерті батька вони перебираються у старенький дім, який отримали у спадок, і знаходять магічні ключі.

У головних ролях: Коннор Джессап (Американський злочин), Джексон Роберт Скотт (Воно), Емілія Джонс (Молодість), Дербі Стенчфілд (Касл) та інші.

Ключі Локків: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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