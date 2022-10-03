Грибоподібні хмари у Данії схвилювали мережу – фото

Новини про можливий ядерний удар з боку російських окупантів зачепили не лише українців, а й мешканців багатьох країн світу. Тож поява незвичайних хмар у Данії викликала неабияке обговорення в мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком Above-and_below поділився епічними фото з Данії, де минулого тижня посеред неба з'явились доволі незвичайні хмари у вигляді грибів. За короткий час допис зібрав понад 10 тисяч балів та більше як 300 коментарів, пише Радіо MAXIMUM.

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На тлі загрозливих заяв кремлівського диктатора такий зловісний жарт природи змусив людей хвилюватись. Деякі коментатори зізнались, що на мить зупинились на кадрах та подумали: "Це почалось?". Дехто спробував пожартувати, що це своєрідне передбачення, але насправді у небі звичайні купчасто-дощові хмари, які часто можуть приймати саме таку форму.

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