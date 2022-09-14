У Чилі через спеку обвалився гігантський льодовик: відео

В національному парку Південної Америки зруйнувався гігантський льодовик. Глиба льоду впала з 200-метрової висоти через підвищену температуру повітря та опади.

Інцидент трапився в чилійському регіоні Патагонія, пише Reuters. Кліматолог Університету Сантьяго Рауль Кордеро заявив, що подібні обвали – це нормальне явище, проте частота цих подій викликає занепокоєння.

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Цей тип подій провокується тепловими хвилями або інтенсивними опадами, і обидва ці явища відбуваються все частіше і частіше по всій планеті, а не тільки в Чилі, – сказав науковець.

За його словами, перед обвалом льодовика у цьому районі Патагонії була хвиля тепла з дуже аномальними температурами. Учені кажуть, що різкі стрибки потепління пов'язані з антропогенною зміною клімату та парниковими викидами.

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