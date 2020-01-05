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Грета Тунберг змінила своє ім'я на Шерон, і ось чому

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Грета Тунберг перейменувала себе на Шерон - фото 1
Грета Тунберг перейменувала себе на Шерон

Екоактівістка Грета Тунберг, якій днями виповнилося 17 років, змінила своє ім'я в твіттері на Шерон. Що ж стало причиною такого рішення? Читайте далі.

Як пише BBC, школярка перейменувала свій акаунт у мережі через учасницю телевікторини, котра не змогла назвати її ім'я. На щастя, зробила вона це на короткий проміжок часу.

І ще: Грета Тунберг описала 2019 рік п'ятьма словами: позитиву небагато

Актриса Аманда Хендерсон ("Катастрофа") узяла участь в шоу Celebrity Mastermind. Одним із завдань було назвати ім'я головної кліматичної активістки 2019 року, відомої за висловом "ніхто не надто маленький для змін". Аманда розгубилася і сказала: "Шерон".

Побачивши ролик, Грета Тунберг вирішила таки стати Шерон у твіттері. Бодай на кілька днів:

Грета Тунберг змінила своє ім'я на Шерон, і ось чому - фото 378254

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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