Наш дім у вогні: Грета Тунберг зняла гарячу рекламу про захист клімату

Пандемія коронавірусу та повсюдна самоізоляція породили меми про очищення планети, повернення дельфінів і забутих природних явищ. Утім, шведська екоактивістка Грета Тунберг, мабуть, вважає, що цього недостатньо.

Спільно з маркетинговим агентством FF Los Angeles Грета зняла ролик про те, що про кліматичну кризу забувати не варто. В оптимістичному відео, опублікованому в День Землі, показаний палаючий будинок і щаслива сім'я, яка в ньому живе.

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"Ця молода і дуже надихаюча організація (Fridays for Future), заснована далекоглядною активісткою Гретою Тунберг, має великий вплив, і наше агентство пишається тим, що може допомогти всім, чим ми можемо", – розповідають в FF Los Angeles.

Як говорить засновник агентства Джо Хоббс, вони сподіваються, що ролик під назвою "Наш дім у вогні" (один з девізів Грети) змусить людей зрозуміти просту річ: зміна клімату це не те, що відбудеться, а то що вже відбувається.

Тим часом заяви Грети й інших екоактивістів під час пандемії схвалюють далеко не всі. Річ у тім, що шведська захисниця довкілля, а також актор Хоакін Фенікс днями висловилися в тому дусі, що COVID-19 для планети є благом, оскільки через карантин, попри жарти і меми, дійсно знизилася кількість шкідливих викидів. Журналісти, своєю чергою, називають подібні заяви спробою "просунути свій порядок денний", не думаючи про те, як руйнується економіка і як люди залишаються без роботи і засобів для існування.

Однак Грету й інших екоактивістів може потішити нове дослідження Гарварду, в якому говориться, що режим самоізоляції може очікувати нас до 2022 року. Хоча не виключено, що тоді будинки дійсно можуть опинитися у вогні, коли люди, які втратили роботу та надію, візьмуться за вила і смолоскипи.

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