У Швеції вийде марка з Гретою Тунберг: фото

На перших поштових марках Швеції 2021 року з'явиться зображення 18-річної екоактивістки Грети Тунберг. Вони надійдуть у продаж 14 січня і будуть коштувати 12 шведських крон.

На марці Грета Тунберг стоїть на кручі у жовтому плащі і спостерігає за польотом стрижів. Малюнок створив художник Хеннінг Тролльбек. Марка з дівчиною увійшла в колекцію "Цінна природа".

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"Мотиви на марках повинні відображати наш час, в якому екологічне питання актуальне вже багато років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Грети Тунберг", – вважають в PostNord.

Разом з ними Postnord випустить три марки із зображенням міста Гетеборг на заході Швеції на честь 400-річного ювілею від дня його заснування. Марки будуть коштувати 12 крон – приблизно півтора долара за штуку.

У 2019 Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time. Вона прославилася після своєї емоційної промови в ООН. До цього дівчинка організовувала "шкільні страйки за клімат". Ставши популярною, Грета стала пропагувати свої ідеї, подорожуючи по світу. У неї з'явилися свої послідовники.

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