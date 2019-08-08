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Грецький салат: покрокові рецепти приготування салату з фото
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Грецький салат – ідеальний варіант для будь-якої події, адже його можна швидко приготувати. Класичний, дієтичний, з фетою, з листям салату, з бринзою – зібрали для вас найсмачніші рецепти грецького салату.
Класичний грецький салат з сиром фета
Інгредієнти:
- Помідори – 3 шт
- Свіжі огірки – 2 шт
- Солодка ріпчаста цибуля – 1 шт
- Солодкий перець – 1 шт
- Фета – 200 г
- Маслини – за смаком
- Оливкова олія – 4 ст.л.
- Сік лимона – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Листя салату – 3 шт
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Класичний рецепт приготування грецького салату з фетою:
- Перець очистити від насіння і зрізати білі потовщення, нарізати великою соломкою.
- Помідори нарізати великими шматками.
- Огірки розрізати навпіл і нарізати скибочками (можна огірки очистити від шкірки).
- Ріпчасту цибулю нарізати соломкою.
- У миску налити оливкову олію. Додати сік лимона.
- Суміш посолити.
- Поперчити.
- Скласти всі овочі в миску, залити соусом.
- Перемішати овочі.
- Фету нарізати кубиками.
- На тарілку покласти листя салату, викласти овочі.
- Поверх розкласти кубики фети.
- В останню чергу покласти маслини.
- Подати салат до столу.
Смачний грецький салат з куркою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 400 г
- Великі помідори – 2 шт (або кілька помідорів чері)
- Огірок – 1 шт
- Чорні маслини пряного засолу – 150 г
- Сир фета – 150 г
- Червона цибулина – 1 шт
- Листовий салат – 1 пучок
- Материнка – 1 ст.л.
- Оливкова олія – 50 мл
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Лимонний сік – 2 ст.л.
- Акацієвий мед – 1 ч.л.
Рецепт приготування грецького салату з куркою:
- Відварити куряче філе і нарізати його скибочками середнього розміру.
- Крупно нарізати помідори та огірок. Якщо ви обрали помідори черрі, то потрібно розрізати кожну штучку навпіл тонким ножем, щоб не роздавити).
- Нарвати листя салату руками, порізати кільцями цибулю, додати сир фета.
- Далі потрібно приготувати заправку із соку лимона, меду та спецій. Заправити нею салат.
- Ви можете використовувати інший варіант заправки для приготування грецького салату з куркою: змішати 100 мл оливкової олії, 30 мл бальзамічного оцту, сіль, перець, базилік і орегано, ретельно перетерти всі інгредієнти та готовою сумішшю заправити салат.
Рецепт грецького салату з бринзою
Інгредієнти:
- Маслини без кісточок – 50 г
- Лимонний сік – 0,3 мл
- Помідори – 50 г
- Огірки – 50 г
- Солодкий перець – 50 г
- Зелений салат – ¼ г
- Сир бринза – 25 г
- Оливкова олія – 10 мл
- Орегано – 0,1 г
- Базилік – 0,1 г
Як зробити грецький салат з бринзою в домашніх умовах:
- Всі інгредієнти порізати кубиками. Маслини залишити цілими.
- Салат порвати руками.
- Заправити оливковою олією.
- Додати приправи.
Грецький салат дієтичний з листям салату
Інгредієнти:
- Помідори – 3 шт
- Огірки – 2 шт
- Цибуля – 1 шт
- Маслини – 10 шт
- Сир фета – 100 г
- Листя салату – 4 шт
- Оцет 9% – 1 ст.л.
- Оливкова олія – 25 мл
Рецепт приготування дієтичного грецького салату з листям салату:
- Овочі помити, протерти насухо.
- Томати нарізати дольками, а огірки – четвертинками кружечків.
- Цибулину позбавити лушпиння, нашаткувати півкільцями.
- Маслини відокремити від розсолу.
- Салат порвати на кілька частин.
- Сир порізати на кубики.
- Змішати всі, додати олію та оцет. Калорійність: 130 ккал
Грецький салат з соєвим соусом
Інгредієнти:
- Фета – 250 г
- Помідори – 5-6 шт
- Огірки – 2-3 шт
- Перець солодкий – 1 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Маслини – 20-25 шт
- Лимон – 0,5 шт
- Свіжа зелень – За смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Орегано сушений – за смаком
- Оливкова олія – 5-6 ст.л.
- Соєвий соус – 1-3 ст.л.
Рецепт приготування грецького салату з соєвим соусом:
- Огірки вимити, обсушити, нарізати досить великими шматочками. Так само зробити з помідорами.
- Перець очистити від насіння і теж нарізати.
- Цибулю нашаткувати кільцями або півкільцями. Якщо вона занадто гірка – обдайте її окропом.
- Вийняти кісточки з маслин.
- Нарізати фету.
- Вичавити сік з половинки лимона. І змішати його з соєвим соусом, олією, перцем і орегано.
- Зелень подрібнити гострим ножем.
- Скласти всі інгредієнти в салатницю, полити заправкою і перемішати. Подавати на стіл відразу.
Заправка для грецького салату зі спеціями
Інгредієнти:
- Соус соєвий – 3 ст.л.
- Оливкова олія – 6 ст.л.
- Сік лимона – 3ст.л.
- Мед – 1ст.л.
- Хмелі-сунелі
Як приготувати заправку зі спеціями:
- Рідкий мед змішати з соєвим соусом до повного розчинення.
- Додати сік лимона і перемішати.
- Тепер вінчиком збити й поступово додати оливкову олію.
- Заправити салат.
- Смачного!
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