Грецький салат: покрокові рецепти приготування салату з фото

Грецький салат – ідеальний варіант для будь-якої події, адже його можна швидко приготувати. Класичний, дієтичний, з фетою, з листям салату, з бринзою – зібрали для вас найсмачніші рецепти грецького салату.

Класичний грецький салат з сиром фета

Інгредієнти:​​

Помідори – 3 шт

Свіжі огірки – 2 шт

Солодка ріпчаста цибуля – 1 шт

Солодкий перець – 1 шт

Фета – 200 г

Маслини – за смаком

Оливкова олія – 4 ст.л.

Сік лимона – за смаком

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Листя салату – 3 шт

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Класичний рецепт приготування грецького салату з фетою:

Перець очистити від насіння і зрізати білі потовщення, нарізати великою соломкою. Помідори нарізати великими шматками. Огірки розрізати навпіл і нарізати скибочками (можна огірки очистити від шкірки). Ріпчасту цибулю нарізати соломкою. У миску налити оливкову олію. Додати сік лимона. Суміш посолити. Поперчити. Скласти всі овочі в миску, залити соусом. Перемішати овочі. Фету нарізати кубиками. На тарілку покласти листя салату, викласти овочі. Поверх розкласти кубики фети. В останню чергу покласти маслини. Подати салат до столу.

Смачний грецький салат з куркою

Інгредієнти:​​

Куряче філе – 400 г

Великі помідори – 2 шт (або кілька помідорів чері)

Огірок – 1 шт

Чорні маслини пряного засолу – 150 г

Сир фета – 150 г

Червона цибулина – 1 шт

Листовий салат – 1 пучок

Материнка – 1 ст.л.

Оливкова олія – 50 мл

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Лимонний сік – 2 ст.л.

Акацієвий мед – 1 ч.л.

Рецепт приготування грецького салату з куркою:

Відварити куряче філе і нарізати його скибочками середнього розміру. Крупно нарізати помідори та огірок. Якщо ви обрали помідори черрі, то потрібно розрізати кожну штучку навпіл тонким ножем, щоб не роздавити). Нарвати листя салату руками, порізати кільцями цибулю, додати сир фета. Далі потрібно приготувати заправку із соку лимона, меду та спецій. Заправити нею салат. Ви можете використовувати інший варіант заправки для приготування грецького салату з куркою: змішати 100 мл оливкової олії, 30 мл бальзамічного оцту, сіль, перець, базилік і орегано, ретельно перетерти всі інгредієнти та готовою сумішшю заправити салат.

Рецепт грецького салату з бринзою

Інгредієнти:​​

Маслини без кісточок – 50 г

Лимонний сік – 0,3 мл

Помідори – 50 г

Огірки – 50 г

Солодкий перець – 50 г

Зелений салат – ¼ г

Сир бринза – 25 г

Оливкова олія – 10 мл

Орегано – 0,1 г

Базилік – 0,1 г

Як зробити грецький салат з бринзою в домашніх умовах:

Всі інгредієнти порізати кубиками. Маслини залишити цілими. Салат порвати руками. Заправити оливковою олією. Додати приправи.

Грецький салат дієтичний з листям салату

Інгредієнти:​​

Помідори – 3 шт

Огірки – 2 шт

Цибуля – 1 шт

Маслини – 10 шт

Сир фета – 100 г

Листя салату – 4 шт

Оцет 9% – 1 ст.л.

Оливкова олія – 25 мл

Рецепт приготування дієтичного грецького салату з листям салату:

Овочі помити, протерти насухо. Томати нарізати дольками, а огірки – четвертинками кружечків. Цибулину позбавити лушпиння, нашаткувати півкільцями. Маслини відокремити від розсолу. Салат порвати на кілька частин. Сир порізати на кубики. Змішати всі, додати олію та оцет. Калорійність: 130 ккал

Грецький салат з соєвим соусом

Інгредієнти:​​

Фета – 250 г

Помідори – 5-6 шт

Огірки – 2-3 шт

Перець солодкий – 1 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Маслини – 20-25 шт

Лимон – 0,5 шт

Свіжа зелень – За смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Орегано сушений – за смаком

Оливкова олія – ​​5-6 ст.л.

Соєвий соус – 1-3 ст.л.

Рецепт приготування грецького салату з соєвим соусом:

Огірки вимити, обсушити, нарізати досить великими шматочками. Так само зробити з помідорами. Перець очистити від насіння і теж нарізати. Цибулю нашаткувати кільцями або півкільцями. Якщо вона занадто гірка – обдайте її окропом. Вийняти кісточки з маслин. Нарізати фету. Вичавити сік з половинки лимона. І змішати його з соєвим соусом, олією, перцем і орегано. Зелень подрібнити гострим ножем. Скласти всі інгредієнти в салатницю, полити заправкою і перемішати. Подавати на стіл відразу.

Заправка для грецького салату зі спеціями

Інгредієнти:​​

Соус соєвий – 3 ст.л.

Оливкова олія – 6 ст.л.

Сік лимона – 3ст.л.

Мед – 1ст.л.

Хмелі-сунелі

Як приготувати заправку зі спеціями:

Рідкий мед змішати з соєвим соусом до повного розчинення. Додати сік лимона і перемішати. Тепер вінчиком збити й поступово додати оливкову олію. Заправити салат. Смачного!

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