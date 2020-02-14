Новий Volkswagen Golf GTD отримає "один з найчистіших двигунів у світі"

Volkswagen Golf GTD, який представлять на автосалоні у Женеві, отримає "один з найчистіших двигунів у світі". У компанії заявляють, що провели оптимізацію агрегату. Зокрема, знизили викиди вуглекислого газу.

Під капотом нового Volkswagen Golf GTD пропишеться мотор 2.0 TDI Evo з сімейства EA288.

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Покращений двигун оснащений технологією "подвійного дозування", що означає два селективні нейтралізатори оксидів азоту (SCR) і роздільні форсунки для впорскування рідини AdBlue в потік вихлопних газів. Результат роботи такої системи – зниження рівня оксидів азоту на 80 відсотків.

Цей факт дозволяє Volkswagen заявити, що 2.0 TDI Evo – найбільш "чистий" двигун з тих, що коли-небудь ставилися на Golf, а ще він один з найбільш екологічних у світі. На звичайному Golf дизель видає 115 і 150 кінських сил, а на GTD його віддачу доведуть до 200 сил: попередній хетчбек видавав 185 сил і 350 Нм моменту, розганяючись до "сотні" за 7,5 секунди і витрачаючи 4,2 літра палива на 100 кілометрів.

Новий Golf представлять на автосалоні у Женеві

Представлений у минулому році Volkswagen Golf восьмого покоління побудований на останній версії модульної платформи MQB. Модель пропонується в п'яти гібридних версіях – трьох помірних eTSI і двох заряджених eHybrid – з літровими бензиновими "трійками", турбомоторами 1.5 TSI і 2.0 TDI. Крім GTD, в цьому році компанія представить новий Golf GTI і R.

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