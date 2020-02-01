Арт-кар BMW продали задля боротьби з пластиком в океанах

Чеський офіс BMW продав неофіційний арт-кар BMW i8 Roadster 4 Elements, створений чеським художником Міланом Кунцем. Отримані кошти у розмірі 2,1 мільйона чеських крон передадуть екологічній організації The Ocean Cleanup, що розробляє технологію видалення пластикового сміття з морів і океанів.

Родстер BMW i8 4 Elements представили у лютому минулого року. Лейтмотив проєкту – захист довкілля і проблеми, з якими зіткнулося людство.

І ще: Власник команди Формули-1 стане одним з найбільших акціонерів Aston Martin

Кожну сторону суперкара прикрашає один з елементів: вода, вогонь, повітря або земля. Метелики та рослини на капоті символізують "енергетичну трансформацію"; вітрогенератор на правому борту – перехід до чистої енергії; риби і ракоподібні на лівому – відповідальність людини за виживання видів; відкритий космос на кормі нагадує, що Земля є частиною Всесвіту.

Довгий час BMW i8 Roadster 4 Elements подорожував виставковими залами. Спочатку він виставлявся у шоурумі BMW у Празі, потім у мюнхенському BMW Museum. Тепер автомобіль купив невідомий колекціонер: він заплатив за родстер 2,1 мільйона чеських крон, і вся ця сума буде передана екологічній організації The Ocean Cleanup.

Купе і родстер BMW i8 оснащуються гібридною установкою на базі "турботрійки" 1.5. Сумарна віддача двигуна машини становить 374 кінські сили і 570 Нм моменту. До першої "сотні" гібрид здатний розігнатися за 4,4 секунди.

Читайте також: На трасі Київ-Чоп копи влаштували "голлівудську" погоню за п'яним водієм: відео