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Концепт Prophecy розповість про майбутній дизайн електрокарів Hyundai

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Новий концепт від Hyundai покажуть у Женеві - фото 1
Новий концепт від Hyundai покажуть у Женеві

У Женеві відбудеться презентація нового концепту Hyundai під назвою Prophecy. У електромобіля особлива місія: відобразити еволюцію "чуттєвої" мови дизайну і задати напрямок розвитку стилістики майбутніх електричних моделей.

Ім'я Prophecy (в перекладі з англійської – пророцтво) символізує справжні цілі концепту, кажуть у Hyundai.

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Компактний електромобіль визначить вектор розвитку мови дизайну "чуттєва спортивність" (Sensuous Sportiness) і стане "іконою стилю" для всієї лінійки електромобілів південнокорейської марки.

Prophecy не слідує трендам. Він підкреслює вічну красу, яка витримає випробування часом, – говорить глава центру глобального дизайну Hyundai Саньюп Лі. – Його стилістика покликана підняти дизайн Hyundai до нових горизонтів.

Компанія акцентує увагу на "красивому силуеті", "витончених лініях", "широких боковинах задньої частини кузова" та "піксельних ліхтарях", але не наводить ніяких подробиць про технічну начинку. Можливо, Prophecy – це лише дизайн-дослідження, а не ходовий прототип. Утім, деталі стануть відомі вже 3 березня, коли в Женеві відкриється міжнародний автосалон.

Восени минулого року у Франкфурті Hyundai показав концепт 45 EV, який теж був "символічною віхою в майбутньому дизайні електрокарів Hyundai". Його стилістика – суміш ретро і футуризму – еволюціонувала з дизайну нової Sonata та концепту Le Fil Rouge, але була більш прогресивною, як би підкреслюючи перехід до "електричної мобільності".

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Джерело: Motor
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