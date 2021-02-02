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Графік мрії: в Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень
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Уряд Іспанії затвердив пілотний проєкт, що пропонує у тестовому режимі ввести 4-денний робочий тиждень. Експеримент триватиме три роки та здійснюватиметься лише в низці компаній. Якщо він виявиться вдалим, то робочий тиждень скоротять і для інших громадян.
Автори проєкту, члени лівоцентристської партії Más País, пропонують скоротити робочий тиждень з 40 до 32 годин, не зменшуючи при цьому зарплати.
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Щоб перехід був більш м'яким, компаніям, які беруть участь в експерименті, виділять фінансову допомогу. В цілому на проєкт виділять 50 мільйонів євро. Поки невідомо, які фахівці перейдуть на чотириденку першими – члени Más País обговорять це питання з Міністерством промисловості.
Розміри грошової допомоги зменшуватимуться протягом трьох років. За словами Іньїго Еррехона, лідера Más País, це необхідно, щоб компанії знайшли фінансову стійкість. Еррехон також відповів на критику плану: він сказав, що 100 років тому 8-годинний робочий день теж здавався неможливим.
Якщо проєкт матиме позитивні результати, 4-денний робочий тиждень впровадять у всій країні
Влітку минулого року прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала скорочення восьмигодинного робочого дня до шести годин одним зі своїх пріоритетних завдань. Про це вона заявила під час виступу, що був присвячений її обранню головою Соціал-демократичної партії. В програмній промові перед однопартійцями прем'єр заявила, що правляча партія повинна створити чітке бачення і конкретний план для переходу до скорочення робочого дня і поліпшення трудового життя у Фінляндії.
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