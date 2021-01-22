Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще

Британський портал Merchant Machine провів дослідження і з'ясував, в яких країнах світу інтровертам живеться найкраще. Спостереження дозволило з легкістю виокремити лідера. І ним стала Канада.

Але не варто засмучуватися. Якщо ви не надто любите прохолоду, то друга сходинка зведеного рейтингу підійде саме для вас. Для інтровертів також підійдуть Австралія, а також Ісландія. Ці країни посіли друге та третє місце відповідно.

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У десятку найкращих країн для людей, зосереджених на своєму внутрішньому світі, увійшли також Фінляндія, Нова Зеландія, Сурінам, Мавританія, Норвегія і Беліз.

Експерти оцінювали такі показники, як щільність населення, вартість житла, середня зарплата та швидкість доступу до інтернету по Wi-Fi.



Експерти оцінювали щільність населення, вартість житла, середню зарплату та доступ до інтернету

Також назвали найкращі професії для інтровертів. Це фізик або астроном, оператор машинного обладнання, маркетолог, веб-розробник, аналітик ІТ-даних, зварювальник, водопровідник, клерк, розробник ПЗ і електрик. Сфери діяльності вибирали за розміром середньої зарплати, можливості працювати віддалено та необхідності комунікувати з іншими людьми.

При цьому самі інтроверти віддають перевагу таким професіям, як письменник, композитор, художник, ювелір, фахівець з архітектури комп'ютерів, генетик, гоночний механік, археолог, дресирувальник і зоолог.

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