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У Швейцарії пілотам, які втратили роботу, знайшли інше заняття

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У Швейцарії пілотам, які втратили роботу, знайшли інше заняття - фото 1

Пандемія коронавірусу зробила катастрофічний вплив на світову авіацію, через що багато пілотів були змушені піти у відставку. Але у Швейцарії пілоти можуть отримати другу професію.

Так, у Швейцарії пілоти літаків, які втратили роботу через пандемію коронавірусу, зможуть пройти курси підготовки машиністів і почати керувати швидкісними поїздами. В асоціації пілотів Aeropers вважають, що у двох професій багато спільного, а в країні є брак машиністів поїздів.

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"Методична і точна робота так само важлива в них, як і швидка оцінка ситуації, реакція і психологічна стійкість, взаємодія людини і машини і першорядна безпека транспортування клієнтів з пункту А в пункт Б є найкращими прикладами того, що об'єднує ці дві відповідальні професії", – заявив представник Aeropers Роман Келін.

За словами Карлоса Спруенглі, одного з перших пілотів, які незабаром вийдуть на лінії швидкісних поїздів в Швейцарії, в процесі перекваліфікації головне – "подолати свою гординю і продовжувати працювати далі". В асоціації сподіваються, що приклад Швейцарії надихне інші країни.

Пілоти стають машиністами швидкісних поїздів - фото 444656
Пілоти стають машиністами швидкісних поїздів

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Джерело: euronews
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