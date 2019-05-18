Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів

У нас для фанатів культового серіалу "Гра престолів" ще одна крута новина. Бренд Adidas анонсував випуск лімітованої серії кросівок, присвячених серіалу.

У тизері, опублікованому в Instagram, зійшлись лід і полум'я.

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Кросівки популярної моделі adidas Speedfactory AM4 з'являться у продажу 25 травня. Кількість унікальних пар взуття буде обмежена, тому фанатам рекомендують не зволікати з покупкою.

Нагадаємо, що раніше у мережі назвали найпопулярніший епізод серіалу. Епізод-рекордсмен переглянули понад 18 мільйонів разів. Як виявилося, п'ятий епізод фінального сезону Гри престолів залучив рекордну аудиторію.

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