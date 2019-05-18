Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Гра престолів: adidas випускає колекцію кросівок, присвячених улюбленому серіалу мільйонів

  • 34
Фанати Гри престолів можуть купити унікальні кросівки - фото 1
Фанати Гри престолів можуть купити унікальні кросівки

У нас для фанатів культового серіалу "Гра престолів" ще одна крута новина. Бренд Adidas анонсував випуск лімітованої серії кросівок, присвячених серіалу.

У тизері, опублікованому в Instagram, зійшлись лід і полум'я.

Актуально: Гра престолів 8 сезон 6 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу

Кросівки популярної моделі adidas Speedfactory AM4 з'являться у продажу 25 травня. Кількість унікальних пар взуття буде обмежена, тому фанатам рекомендують не зволікати з покупкою.

Нагадаємо, що раніше у мережі назвали найпопулярніший епізод серіалу. Епізод-рекордсмен переглянули понад 18 мільйонів разів. Як виявилося, п'ятий епізод фінального сезону Гри престолів залучив рекордну аудиторію.

Читайте також: Гра престолів 2019: Стівен Кінг прокоментував останній сезон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
  • 13 травня, 18:21
  • 1088
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 649
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 475
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз