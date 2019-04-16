Гра престолів 8: що трапилось з героєм Еда Ширана

Перша серія фінального сезону Гри престолів показала чимало несподіваних зустрічей, а також розкрила долю персонажа, якого зіграв британський музикант Ед Ширан. Реакція самого співака - безцінна!

14 квітня (в Україні у ніч на 15 квітня) вийшла перша серія 8 сезону шалено популярного серіалу Гра престолів. Вона вже встигла побити не один рекорд, а також розкрити чимало секретів. Щоб уникнути спойлерів, відзначимо, що нарешті прояснилась доля персонажа, якого Ед Ширан виконав в одній з серій сьомого сезону .

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Зважаючи на любов Джорджа Мартіна вбивати всіх персонажів, до яких вже звикли або не встигли, рудий музикант дуже сумнівався, що його герой виживе. Однак одна із сцен розповідає про те, що хлопець Едді повернувся з боїв, щоправда, не зовсім цілий.

Один з персонажів розповідає, що у хлопця обгоріло обличчя і тепер немає повік. Багатьох цікавить, як йому тепер вдається спати. Несподівана відсилка до рудого Едді розчулила реального музиканта, тому він подякував, що сценаристи все ж врятували його. Якщо ви не пам'ятаєте, коли ж британець з гітарою з'являвся в епічній сазі, то зацініть відео.

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