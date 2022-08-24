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Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність

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Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність - фото 1

З нагоди 31 Дня незалежності України у нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми підготували для вас 31 слово, яким ви можете характеризувати Батьківщину.

Українська мова – багата, пишна, розмаїта, милозвучна, влучна, виразна, прадавня... Сьогодні ми зібрали прикметники, які пасують для означення України, пише Радіо MAXIMUM. І яким би складним не був зараз час, але варто знати, що наша країна неймовірно сильна, тож попереду лише перемога та процвітання!

І ще: Чим пишається незалежна Україна: головні перемоги та здобутки за попередні 30 років

Обирайте найцікавіші для вас прикметники із цього переліку та дивуйте знайомих своєю українською мовою!

31 потужний прикметник до нашої Незалежної України

  1. волелюбна
  2. самодостатня
  3. соборна
  4. звитяжна
  5. заможна
  6. шляхетна
  7. гостинна
  8. мальовнича
  9. солов'їна
  10. хлібородна
  11. життєдайна
  12. барвиста
  13. сильна
  14. потужна
  15. талановита
  16. омріяна
  17. дивовижна
  18. прогресивна
  19. могутня
  20. незборима
  21. непохитна
  22. поетична
  23. духовна
  24. безсмертна
  25. миролюбна
  26. квітуча
  27. щаслива
  28. успішна
  29. благодатна
  30. славна
  31. смілива
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Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність - фото 511943

Говори красиво: 31 потужне слово, яке характеризує нашу Незалежність - фото 511942

Насправді – прикметників, якими можна схарактеризувати Україну, є значно більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

До теми: 30 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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