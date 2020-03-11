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Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів

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яка це квітка? - фото 1
яка це квітка?

Весна вже настала, тож зараз вдалий час, щоб попрактикуватися й перевірити, наскільки добре ти розбираєшся у весняних квітах. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Навесні оживає природа – повертаються птахи, пробуджуються тварини й з'являються чудові та яскраві квіти. Перевір свої знання або ж інтуїцію й вгадай, що це за весняна квітка?

І ще: Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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