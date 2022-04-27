7 скоромовок українською, які додають віри у перемогу

Під час війни навіть скоромовки набувають іншого сенсу та оновлюються. Тому пропонуємо покращити свою вимову та підняти бойовий дух з сучасними версіями відомих скоромовок.

Онлайн-школа курсів з розвитку комунікативних навичок "Спільна мова" та акторка і режисерка Поліна Коробейник склали добірку авторських скоромовок на щодень. Завдяки цьому можна не тільки тренувати свою вимову українських звуків, а й заряджатись бойовим настроєм і наближати перемогу.

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Спробуйте повторити кожну скоромовку чітко кілька разів:

Клара для Карла вкрала байрактара. Українські волонтери волонтерять-волонтерять, всі червоні хрести переволонтерять, всіх без бронежилетів забронежилетять, без тепловізорів затепловізорять, а недобайрактарених забайрактарять, усі збори і банки закриють і збирають, що й долари не міняють. Мріє Марія про ЗСУшника, Маріїні мрії та Богу у вушко. Чорної ночі червона калина хилилась-хилилась під Хливнюка, та не схилилась, а розвеселилась. Моя політкоректність вашу політкоректність переполіткоректить і толерантністю затолерантить і витолерантить, а самозвитком самозвине і пересамозвинеться. Всім піс і перемога! Ходив без волі лев левиці, левиця леву дала по пиці. Дзижчала верещала бджола у кожусі на вухо мусі. Кликала лелеку, колотила кобилі дзвонити у дзвони, з хати до хати, з порога до порога, що прийшла перемога.

Також ловіть скоромовки з озвучкою, щоб точно знати правильність наголосів та вимови.

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