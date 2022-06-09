"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів

Комікеса Інна Приходько потішила фанатів новим відео в образі російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Цього разу дісталося не лише "залізній ляльці путінського телебачення", а й главі Кремля.

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько тішить своїх прихильників не лише з екранів телевізора, а й в інстаграмі. Тут у зірки "Скаженого весілля" понад 7 тисяч підписників, з якими вона ділиться думками та кумедними пародіями. Нещодавно дівчина приміряла образ кремлівської журналістки Ольги Скабєєву. Одна з ключових пропагандисток країни-агресора отримала нову версію прізвища, а у ролику Приходько згадала і Кадирова, і Путіна.

Зацініть також першу частину пародії тут

Я, Олька С*кабєєва, головна пропагандистка Росії. Російські ЗМІ написали про те, що Рамзан Кадиров помилково назвав Володимира Володимировича говнокомандувачем. Ми перевірили цю інформацію і можемо зі стовідсотковою впевненістю сказати, що жодної помилки нема. Якщо ще щось спливе з цього приводу, то це спливе Володимир Володимирович, – епічно каже Приходько в образі.

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