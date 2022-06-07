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Зірка "Скаженого весілля зняла епічну пародію на пропагандистку Скабєєву: кумедне відео

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Інна Приходько висміяла Скабєєву у новому відео - фото 1
Інна Приходько висміяла Скабєєву у новому відео

Акторка Інна Приходько розвеселила фанатів новим відео, у якому потролила відому російську пропагандистку Ольгу Скабєєву. І це варто зацінити!

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько тішить своїх прихильників не лише з екранів телевізора, а й в інстаграмі. Тут у зірки "Скаженого весілля" більше як 7 тисяч підписників, з якими вона ділиться думками та веселими пародіями. Нещодавно дівчина вирішила потролити одну із найвідоміших кремлівських журналісток Ольгу Скабєєву. Саме ця особа роками гучно та відверто поширює пропаганду

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Те, що ллється з ротів пропагандистів, важко назвати словами… Тому ось вам мій новий образ. Сьогодні був важкий ранок, хочу трошки підняти вам настрій! Слава Україні ! Слава ЗСУ! Бережіть себе, – відзначила сама Інна.

Тим часом ролик з пародією на Скабєєву вже зібрав майже 30 тисяч переглядів та добряче підняв настрій фанатам Приходько. Дехто зізнався, що й не одразу зрозумів, що у кадрі саме Інна, а не кремлівська журналістка.

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