Вбиваючи Єву: дивіться тизер фінального сезону популярного серіалу

Складно знайти людину, яка не чула хоча б раз про серіал "Вбиваючи Єву". Так ось, на нас очікує фінальний сезон популярного серіалу. І поки ми можемо глянути тизер, який розкриє трохи подробить про майбутню прем'єру.

У мережі з'явився тизер четвертого та фінального сезону серіалу "Вбиваючи Єву". Прем'єру заплановано на 27 лютого 2022 року.

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У новому відео можна побачити Сандру Про в образі Єви Поластрі, яка опиняється на театральній сцені, а також Фіону Шоу та Джоді Комер, яка виконує роль агента Вілланель.

Ви коли-небудь думали, що могло б статися, якби ми не зробили те, що зробили? Такі люди, як ми, не створені для щасливого життя чи щасливого кінця, – каже Каролін Мартенс.

Вбиваючи Єву, дивіться онлайн тизер фінального сезону серіалу:

Серіал "Вбиваючи Єву" заснований на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса. Він розповідає про британську розвідницю Єву, якій необхідно спіймати психопатку-вбивцю Вілланелль.

Нагадаємо, у першому тизері показали пам'ятні речі із минулих сезонів. Серед них – рожева сукня Вілланель, маска свині, листівки, шолом для мотоцикла й інші предмети. Усі вони згоряють у вогні.

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