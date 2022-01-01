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Найкращі українські серіали 2021 року: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

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Українські серіали 2021 - фото 1
Українські серіали 2021

Найкращі українські серіали 2021 року припадуть до душі глядачам. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли в український прокат за цей рік!

Кіновиробництво в Україні у 2021 році продовжувало продукувати нові серіали, хоч пандемія і вносила свої корективи. Проте серіали українською виходили та радували глядачів. Тому Радіо MAXIMUM зібрали найкращі нові українські багатосерійні фільми за рік, які ви могли пропустити.

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Мама

  • Жанр: драма, військовий
  • Країна: Україна
  • Режисер: Сергій Маслобойщиков
  • У головних ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Олександр Божко, Костянтин Корецький
  • Тривалість: 1 сезон, 4 серії

Мама, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Медсестра хірургічного відділення Ніна – мама сина-добровольця, який перебуває на війні. Усі думки Ніни Петрівни зосереджені навколо Віталія. Він потрапив у полон окупантів. Що відчуває материнське серце у цей момент? Що зробить Ніна, щоб визволити свого сина?

Слов'яни

  • Жанр: історичний, пригодницький, фентезі
  • Країна: Україна, Словаччина
  • Режисер: Петер Беб'як, Міхал Блашко, Сергій Санін, Олег Стахурський
  • У головних ролях: Юрай Лой, Поліна Носихіна, Томаш Машталір, Марек Васют, Яна Квантікова
  • Тривалість: 1 сезон, 12 серій

Слов'яни, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Давньослов'янська міфологія оживає на екрані, проте не варто сприймати все за справжні факти. У серіалі закладено стародавні перекази з українського та словацького фольклору, літератури та казкової спадщини. "Ми спостерігаємо за життям двох поселень протягом календарного року, коли відбуваються всі ритуали, що були в наших пращурів у дохристиянський період", – пояснюють творці.

Кава з кардамоном

  • Жанр: історична драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Ірина Громозда
  • У головних ролях: Олена Лавренюк, Павел Дельонг, Тарас Цимбалюк
  • Тривалість: 1 сезон, 10 серій по 55 хв

Кава з кардамоном, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. В основу цього серіалу покладений роман "Мелодія кави у тональності кардамону" авторства Наталії Гурницької. Події історії розгортаються у Львові XIX століття на тлі "Весни народів" (Революція 1848-1849 років). Глядач спостерігатиме за "забороненим" коханням польського пана та українки.

Найкращий сищик

  • Жанр: детектив, комедія
  • Країна: Україна
  • Режисер: Саша Кирієнко
  • У головних ролях: Дмитро Рибалевський, Назар Задніпровський
  • Тривалість: 1 сезон, 8 серій

Найкращий сищик, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. За підтримки Українського культурного фонду зняли детективний ретро-серіал про пригоди українського Шерлока Холмса. Головний герой Іван Підіпригора та пригодницька історія загалом – екранізацією серії книг українського письменника Владислава Івченка.

Моя пташечка

  • Жанр: комедія, стендап
  • Країна: Україна
  • У головних ролях: Ольга Жуковцева, Кирило Парастаєв
  • Тривалість: 1 сезон, 12 серій

Моя пташечка, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Це сторія про класного звукорежисера Любчика, який пробує себе у стандап комедії, та його мудру дружину Дарину, яка працює редакторкою модного журналу. Глядач побачить історії про переїзд на нову квартиру, про колишнього, бандитів, таксиста, про дивні, інколи навіть і страшні повороти життя, а ще про стендап і про кохання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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