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Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 17 – 23 вересня!
Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, однак для більшості він буде багатим на радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам підготуватися до сюрпризів долі.
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Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня 2018
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 18, 22 вересня
- Несприятливі дні: 17, 20 вересня
Саме час активно взятись за проекти, а також докласти максимальних зусиль, щоб вихідні провести з рідними та близькими. Саме вони потребують вашої уваги не менше, аніж робота. До того ж, може виникнути відчуття втоми та бажання залишитись у ліжку на кілька днів, тому зберіть сили та доведіть справи до кінця, щоб мати можливість відпочити без зайвих думок та справ.
Телець
- Сприятливі дні: 17, 23 вересня
- Несприятливі дні: 19, 21 вересня
Для Тельців тиждень буде дещо напруженим, адже можуть настати неочікувані зміни. Тому варто добре обдумувати всі свої слова та дії, а також менш емоційно ставитись до всього, що трапляється. В особистому житті все тільки кращає і виходить на нових рівень, а в роботі все легко вдаватиметься.
Не забувайте про власне здоров'я, а також настрій, адже вони вам ще знадобляться.
Близнюки
Сприятливі дні: 18, 21 вересня
Несприятливі дні: 17, 19 вересня
Не поспішайте робити висновки та кидатися у крайнощі, адже цей тиждень може принести чималий успіх у фінансовому та професійному плані. Будьте більш розважливими та тверезо дивіться на ситуації, у які потрапляєте. На любовному фронті все буде стабільно добре, але це не означає, що варто й зовсім розслаблятись. Пильнуйте за тим, що говорите вголос.
Рак
Сприятливі дні: 20, 23 вересня
Несприятливі дні: 17, 22 вересня
Для Раків новий тиждень принесе втому, а також чимало хороших подій. Тепер людей цього знаку чекає віддача за всі добрі справи, які було зроблено раніше. Тому можна спокійно приймати подарунки долі, а також починати нові проекти, не побоюючись, що щось піде не так. Звісно ж, про раціональне мислення не варто забувати, як і про другу половинку, з якою пора трішки освіжити стосунки.
Лев
Сприятливі дні: 20, 23 вересня
Несприятливі дні: 17, 21 вересня
Леви ніколи не лізуть за словом до кишені, а цього тижня це уміння точно буде ще переконливішим та креативнішим. Ораторське мистецтво допомагатиме згладити конфлікти на роботі, а також нормалізувати ситуацію вдома.
Зірки пророкують Левам нові перспективи та зміцнення авторитету. Дрібні фінансові труднощі надовго не затримаються, а от самопочуття потребує більшої уваги.
Діва
Сприятливі дні: 22, 23 вересня
Несприятливі дні: 20, 21 вересня
Для Дів тиждень буде не з легких, адже потрібно уміло фільтрувати всі справи, які на вас покладають. Якщо зробите правильний вибір, то покращення фінансової ситуації не змусить на себе довго очікувати. У той же час, потрібно бути обачним в особистому житті, адже близькі також потребують уваги.
Також не варто забувати про відпочинок, який вам зараз дуже потрібен.
Терези
Сприятливі дні: 18, 20 вересня
Несприятливі дні: 19, 23 вересня
Терезам потрібно уважно стежити за всім, що заплановано на цей тиждень. Ви зможете втілити у реальність все, що задумаєте, і покажете всім, на що здатні. Зірки пророкують, що у ці дні Терези дізнаються чимало таємниць та секретів, тому потрібно добре обдумувати все почуте чи побачене.
Новий тиждень принесе не лише покращення на роботі, а й трішки часу для себе та свого здоров'я.
Скорпіон
Сприятливі дні: 20, 22 вересня
Несприятливі дні: 18, 19 вересня
справжнім щасливчиком тижня є Скорпіон! Ідеальний час для самовдосконалення та навчання, що у майбутньому допоможе покращити фінансову ситуацію. Відзначається, що у цей період кому може більше пощастити з роботою, комусь з коханням, а комусь - з усім водночас. Ловіть вдачу за хвіст та насолоджуйтесь моментом.
Стрілець
Сприятливі дні: 18, 23 вересня
Несприятливі дні: 20, 21 вересня
Забудьте про невпевненість, адже вона лише заважатиме на вашому шляху. Також варто навчитись спокійно сприймати критику і не драматизувати через дрібниці. Набирайтесь сміливості, і тоді ви зможете покращити ситуацію з роботою. Також не варто забувати про особисте життя, яке потребує ваших вкладів. Друга половинка не буде завжди турбуватись про вас, якщо не отримуватиме віддачі.
Козеріг
Сприятливі дні: 19, 23 вересня
Несприятливі дні: 17, 21 вересня
Новий тиждень принесе неймовірний заряд енергії та допоможе без довгих роздумів почати змінювати життя на краще. Подорожі, переїзди, нові проекти - все це тільки початок. Хороше самопочуття, а також дружня підтримка гарантовані. Стосунки з коханою людиною також наповняться романтикою та комфортом, а от з роботою варто бути обачними. Зірки радять прислуховуватись до власної інтуїції.
Водолій
Сприятливі дні: 22, 23 вересня
Несприятливі дні: 17, 18 вересня
Водоліям варто змінити свій настрій та навколишнє середовище, тому треба дещо скоротити час з комп'ютером, а також постійно роботу у стресі. Якщо хочете поберегти здоров'я та отримувати більші прибутки, дозвольте собі відпочивати після роботи.
Поки фінансові справи майже не змінюватимуться, то в особистому плані все піде на покращення. Веселі вечори з друзями та підтримкою, а також ідеальні дні з близькою людиною гарантовані.
Риби
Сприятливі дні: 20, 23 вересня
Несприятливі дні: 18, 22 вересня
Для Риб настав час міграції, адже цей тиждень дозволить розпрощатись з минулим та почати шлях до майбутнього. Хоч ви й не надто у захваті від змін, але варто набратись сміливості та позитивно налаштуватись.
Особисте життя залишається стабільним, однак йому варто приділяти більше уваги. До того ж, на роботі справи підуть вгору, тому з'явиться вільний час для ідей та близьких.
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