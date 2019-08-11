Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку

  • 53
Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 12 – 18 серпня 2019!

Цей тиждень для представників більшості знаків Зодіаку буде дуже активним та швидким. Комусь доведеться докласти чимало зусиль, щоб виокремити час для відпочинку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 12.08 – 18.04

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 12, 16
  • Несприятливі дні: 13, 14
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

В Овнів випаде нагода відчутно покращити своє матеріальне становище. Звісно ж, для цього доведеться піднятися з крісла чи ліжка та взятися за роботу. Знайдіть собі мотивацію та не забувайте тримати свою енергійність та гарний настрій на високому рівні. Зараз у вас чимало можливостей.

Телець

  • Сприятливі дні: 12, 18,
  • Несприятливі дні: 16, 17
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

У Тельців новий тиждень серпня буде настільки стрімким та насиченим, що ви не помітите, як швидко прийдуть вихідні. Зорі радять бути обачнішими з малознайомими людьми, а також почати планувати найближче майбутнє. Це дасть вам упевненості в собі та дозволить уникнути дрібних неприємностей.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 13, 15
  • Несприятливі дні: 16, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам нарешті пора взятися за себе та список справ, який так довго чекає ваших дій. Все, що ви відтягували та перекладали "на завтра", краще зробити у цей період. Так ви позбудетесь надокучливих думок, а також відчутно підійметесь в очах оточення. Будь-який кінець - це лише початок чогось нового.

Рак

  • Сприятливі дні: 12, 17
  • Несприятливі дні: 15, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Ракам варто більше уваги приділяти своїм талантам, адже вони допоможуть не лише показати весь ваш потенціал, а й можуть принести прибутки. Головне зараз не піддаватись емоціям та не зважати на дрібний негатив. Влаштуйте собі вихідні, на які ви заслуговуєте, щоб повністю відновити енергію для нових звершень.

Лев

  • Сприятливі дні: 13, 14
  • Несприятливі дні: 17, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Не менш активний тиждень буде і в Левів, адже у вас вже складено список справ. Якщо ж його поки нема, то краще ним зайнятись, адже це дозволить звільнити більше часу для себе та близьких. Кінець тижня буде дуже продуктивним та насиченим, тому можна дозволити собі відпочити.

Діва

  • Сприятливі дні: 12, 18
  • Несприятливі дні: 13, 16
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам у новому тижня краще втримуватись якомога далі від будь-яких конфліктних ситуацій. Ви чудово працюєте та знаєте, куди вкладати свої сили, тому зайві перепони вам не потрібні. Не забувайте про власне самопочуття та не нехтуйте своїми потребами заради інших.

Терези

  • Сприятливі дні: 13, 17
  • Несприятливі дні: 15, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терези на своїй хвилі, однак це не означає, що варто нехтувати звичайною обачністю. Не всі люди навколо бажають вам добра та процвітання, тому пора вмикати холодний розум. Якщо ви давно планували зустрітись з кимось з друзів чи знайомих, то на вихідних саме час для цього.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 13, 14
  • Несприятливі дні: 12, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони відчувають, як швидко минає літо, і це може викликати у них доволі меланхолійний настрій. Зберіться з силами та виконайте все, що запланували, а у вільний час дозвольте собі зайнятись улюбленими справами. Звісно ж. у рішеннях варто керуватись логікою, а не емоціями.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 15, 16
  • Несприятливі дні: 12, 14
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям варто тримати свій гарний настрій та енергійність на високому рівні, адже це дозволить їм отримати значно більше, аніж було заплановано. Доля вам усміхається, а вдалих ідей значно більшає, тому пора братись за нові власні проєкти. До того ж, вільний час присвятіть людям, з якими вам приємно спілкуватись. Вони стануть своєрідним поштовхом до нових звершень.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 13, 17
  • Несприятливі дні: 16, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козероги цього тижня в ударі, адже з чітким планом дій здатні перевернути гори та нарешті здійснити давно задумане. Звісно ж, для цього потрібно буде добряче попрацювати, але сонячне майбутнє того варте. А от самотнім представникам цього Зодіаку може пощастити і в романтичних пригодах.

Водолій

  • Сприятливі дні: 16, 17
  • Несприятливі дні: 12, 14
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв є чимало причин радіти, тому краще ігнорувати дрібний негатив, з яким ви можете стикатися. Зосередьте увагу на своїх уміннях та потенціалі, це допоможе показати, чого ви насправді хочете та варті. Даруйте своє тепло близьким та не нехтуйте відпочинком.

Риби

  • Сприятливі дні: 12, 17
  • Несприятливі дні: 16, 18
Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам варто бути обачнішими з фінансами, адже ви легко піддаєтесь маніпуляціям чужих людей. Оцінюйте покупки тверезо, якщо вони вимагають значних вкладень. До того ж, на роботі на вас чекають позитивні зрушення, якщо ви будете частіше вмикати холодний розум.

Читайте також: Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 714
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1078
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 485
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл