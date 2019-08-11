Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 12 – 18 серпня 2019!

Цей тиждень для представників більшості знаків Зодіаку буде дуже активним та швидким. Комусь доведеться докласти чимало зусиль, щоб виокремити час для відпочинку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 12.08 – 18.04

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 12, 16

: 12, 16 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Овна

В Овнів випаде нагода відчутно покращити своє матеріальне становище. Звісно ж, для цього доведеться піднятися з крісла чи ліжка та взятися за роботу. Знайдіть собі мотивацію та не забувайте тримати свою енергійність та гарний настрій на високому рівні. Зараз у вас чимало можливостей.

Сприятливі дні: 12, 18,

Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Тельця

У Тельців новий тиждень серпня буде настільки стрімким та насиченим, що ви не помітите, як швидко прийдуть вихідні. Зорі радять бути обачнішими з малознайомими людьми, а також почати планувати найближче майбутнє. Це дасть вам упевненості в собі та дозволить уникнути дрібних неприємностей.

Сприятливі дні: 13, 15

Несприятливі дні: 16, 18

Прогноз для Близнят

Близнюкам нарешті пора взятися за себе та список справ, який так довго чекає ваших дій. Все, що ви відтягували та перекладали "на завтра", краще зробити у цей період. Так ви позбудетесь надокучливих думок, а також відчутно підійметесь в очах оточення. Будь-який кінець - це лише початок чогось нового.

Сприятливі дні: 12, 17

Несприятливі дні: 15, 18

Гороскоп для Рака

Ракам варто більше уваги приділяти своїм талантам, адже вони допоможуть не лише показати весь ваш потенціал, а й можуть принести прибутки. Головне зараз не піддаватись емоціям та не зважати на дрібний негатив. Влаштуйте собі вихідні, на які ви заслуговуєте, щоб повністю відновити енергію для нових звершень.

Сприятливі дні: 13, 14

Несприятливі дні: 17, 18

Гороскоп для Лева

Не менш активний тиждень буде і в Левів, адже у вас вже складено список справ. Якщо ж його поки нема, то краще ним зайнятись, адже це дозволить звільнити більше часу для себе та близьких. Кінець тижня буде дуже продуктивним та насиченим, тому можна дозволити собі відпочити.

Сприятливі дні: 12, 18

Несприятливі дні: 13, 16

Гороскоп для Діви

Дівам у новому тижня краще втримуватись якомога далі від будь-яких конфліктних ситуацій. Ви чудово працюєте та знаєте, куди вкладати свої сили, тому зайві перепони вам не потрібні. Не забувайте про власне самопочуття та не нехтуйте своїми потребами заради інших.

Сприятливі дні: 13, 17

Несприятливі дні: 15, 18

Гороскоп для Терезів

Терези на своїй хвилі, однак це не означає, що варто нехтувати звичайною обачністю. Не всі люди навколо бажають вам добра та процвітання, тому пора вмикати холодний розум. Якщо ви давно планували зустрітись з кимось з друзів чи знайомих, то на вихідних саме час для цього.

Сприятливі дні: 13, 14

13, 14 Несприятливі дні: 12, 18

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони відчувають, як швидко минає літо, і це може викликати у них доволі меланхолійний настрій. Зберіться з силами та виконайте все, що запланували, а у вільний час дозвольте собі зайнятись улюбленими справами. Звісно ж. у рішеннях варто керуватись логікою, а не емоціями.

Сприятливі дні: 15, 16

Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям варто тримати свій гарний настрій та енергійність на високому рівні, адже це дозволить їм отримати значно більше, аніж було заплановано. Доля вам усміхається, а вдалих ідей значно більшає, тому пора братись за нові власні проєкти. До того ж, вільний час присвятіть людям, з якими вам приємно спілкуватись. Вони стануть своєрідним поштовхом до нових звершень.

Сприятливі дні: 13, 17

13, 17 Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Козерога

Козероги цього тижня в ударі, адже з чітким планом дій здатні перевернути гори та нарешті здійснити давно задумане. Звісно ж, для цього потрібно буде добряче попрацювати, але сонячне майбутнє того варте. А от самотнім представникам цього Зодіаку може пощастити і в романтичних пригодах.

Сприятливі дні: 1 6, 17

6, 17 Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв є чимало причин радіти, тому краще ігнорувати дрібний негатив, з яким ви можете стикатися. Зосередьте увагу на своїх уміннях та потенціалі, це допоможе показати, чого ви насправді хочете та варті. Даруйте своє тепло близьким та не нехтуйте відпочинком.

Сприятливі дні: 12, 17

Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Риб

Рибам варто бути обачнішими з фінансами, адже ви легко піддаєтесь маніпуляціям чужих людей. Оцінюйте покупки тверезо, якщо вони вимагають значних вкладень. До того ж, на роботі на вас чекають позитивні зрушення, якщо ви будете частіше вмикати холодний розум.

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