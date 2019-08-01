Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на серпень 2019 року приготував сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що прогнозують вам зірки на цей місяць, а також які несподіванки вас чекають!

Останній місяць літа обіцяє бути насиченим для всіх представників зодіакального кола. Якими подіями, змінами та доленосними зустрічами запам’ятається серпень саме вам – читайте в свіжому гороскопі. Саме він зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації; підкаже, кому можна довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки; допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Гороскоп на місяць серпень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 4, 10, 23, 26

4, 10, 23, 26 Несприятливі дні: 1, 5, 17, 19

Місяць кардинальних змін, доленосних зустрічей та чуттєвих зізнань – саме такими подіями, як стверджують астрологи, буде сповнений серпень для Овна. У серпні не варто відкладати на потім давно заплановане, адже ваша нерішучість може звести нанівець докладені зусилля в минулому. Дійте тут і зараз, і не чекайте кращої нагоди, щоб змінити своє життя. До того ж, сил та мотивації у вас буде сповна. Сонце – відданий серпневий прихильник Овна – робитиме все можливе, щоб на брак енергії ви не скаржилися. У робочій сфері не вирішуйте поставлені завдання за принципом "чим швидше". Така стратегія в роботі буде позначатися на її якості, а в подальшому – на посаді. Особисте життя у серпні буде залежати безпосередньо від вас. Доленосну зустріч вам зірки наполегливо пророкують. Але чи зумієте ви серед багатьох знайомств розпізнати саме те? Це питання поки лишається відкритим.

Сприятливі дні : 2, 7, 11, 16

: 2, 7, 11, 16 Несприятливі дні: 1, 9, 11, 22

Емоційно наповнений та позитивний місяць очікує на представників цього зодіакального кола. У робочій сфері поставлені завдання вирішуватимуться без докладання особливих на те зусиль, адже прихильний до вас Меркурій потурбувався, щоб саме у серпні вам було максимально комфортно. Утім, прочитати книгу, яка пов'язана з вашою професійною діяльністю, зайвим не буде – самоосвіту ще ніхто не скасовував. І зробити це астрологи радять на природі, подалі від міської метушні.

Згуртуйте веселу компанії, запасіться всілякими інтерактивами, і гайда назустріч незабутнім емоціям і душевним посиденькам. Астрологи запевняють: така подорож у серпні стане логічним завершенням літніх веселощів, наповнить силами та натхненням на продуктивний початок роботи.

У стосунках з коханими астрологи стримані у прогнозах. Однак наполегливо радять подумати, перш ніж зробити руйнівний крок в особистому житті. Не розраховуйте на можливість приховати скоєне, адже правда однозначно вийде на поверхню.

Сприятливі дні: 5, 8, 17, 20

5, 8, 17, 20 Несприятливі дні: 1, 8, 22, 28

Складний місяць віщують зірки для Близнюків, адже розчаруватися доведеться в тих, хто багато років був єдиною підтримкою. Це розчарування остаточно змусить зневіритися в людях і розбалансує ваше життя. Утім, астрологи одноголосно радять заповнити емоційний і такий болючий життєвий пробіл роботою. Так ви зможете спрямувати власний потенціал у справи, що принесуть вам прибуток, і не будете марнувати час на роздуми, які лише загострять переживання. Вміти тримати удар від тих, хто, здавалося б, як міг оберігав від нього – справжнє випробування. Але пройшовши його, ви будете максимально загартовані.

Не варто будувати амурних планів на завершальний місяць літа. Усі романтичні зустрічі у серпні завершуватимуться суцільним розчаруванням. Так, принаймні, стверджують астрологи. Тому займіться краще саморозвитком. Прочитана книга або відвіданий тренінг вам можуть знадобитися у майбутньому.

Сприятливі дні: 1, 8, 22, 28

1, 8, 22, 28 Несприятливі дні: 2, 18, 24, 26

Вдалий період для представників цього зодіакального кола, щоб переглянути своє життя, і нарешті визначитися, що вам потрібно від нього. Не виправдовуйте потяг до змін тимчасовістю, яка має минути. Просто дослухайтеся до власних почуттів аби зрозуміти нарешті чого вам потрібно від життя і яка діяльність буде в задоволення. Не уникайте подібних роздумів, адже ігнорування цього питання неминуче призведе до депресії.

Наполегливі астрологи і в необхідності переглянути свої звички та раціон харчування. Саме в серпні доречно полишити нищівні для вашого здоров'я вподобання. А ранкова активність, контрастний душ та здорове харчування сповнять ваше життя енергією.

Для Раків серпень стане місяцем по-справжньому "амурним", адже знайомства, які в подальшому переростуть у бурхливий роман, а згодом і в шлюб – гарантовані. Однак не намагайтесь сподобатися всім одразу: сконцентруйте свою увагу на тій людині, яка відповідає вам взаємністю.

Сприятливі дні: 1, 4, 13, 31

1, 4, 13, 31 Несприятливі дні: 8, 16, 19, 25

У завершальний місяць літа астрологи радять акумулювати всі зусилля у робочій сфері, адже від оперативності та якості виконаних завдань залежатиме ваш подальший успіх. Не варто розраховувати на підтримку колег. Серед них точно є ті, хто тішитиметься вашими невдачами. Астрологи рекомендують бути обачними і в спілкуванні з бізнес партнерами: один необдуманий крок, і про прибуток від власної справи можна забути.

Однак не варто забувати про відпочинок, наявність якого напряму пов'язана з вашим здоров'ям та працездатністю. На кілька днів поїдьте з сім'єю та друзями за місто, щоб абстрагуватись від рутини та зайнятись улюбленими справами. У жодному разі не пускайте на самоплив небажані симптоми, адже саме в серпні можливе загострення усіх хронічних хвороб.

На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують. Утім, без романтичних пригод серпень вас не залишить. Головне у вирі цих любовних перипетій не втратити голову.

Сприятливі дні: 7, 15, 19, 21

7, 15, 19, 21 Несприятливі дні: 10, 16, 20, 27

Нестабільність та складність останнього місяця літа будуть досить показовим явищем для цього знаку Зодіаку. Серпень доведе: відкладати важливі справи на потім, що потребують негайного вирішення, не надто хороша ідея. Накопичувальний ефект в цьому випадку зіграє порти вас. Купа проблем важким каменем ляже на плечі, і вирішити їх буде значно складніше. Значна частина стосуватиметься робочих питань, саме тому важливо не помилитися.

У серпні навчіться нарешті раціонально розподіляти час між роботою та дозвіллям, і припиніть скаржитися на брак часу. Відповідальність за вчасно виконані завдання, якою ви системно нехтували, досить потужний важіль на шляху до мети. Навіть не намагайтеся у серпні вкладати гроші у нову справу або відкривати власний бізнес – цей капітал буде витрачений дарма. Краще кинути усі свої сили та кошти на вже знайоме і перевірене.

У заключний місяць літа градус чуттєвого кохання Дів зазнає спаду. Конфлікти, що виникатимуть з близькими людьми, намагайтесь залагодити одразу. Пам'ятайте: чим довше ви будете зволікати, тим більших масштабів конфлікт набиратиме.

Сприятливі дні: 4, 9, 11, 16

4, 9, 11, 16 Несприятливі дні: 7, 15, 22, 30

Сприятливий час, щоб нарешті втілити в життя давно заплановане. Для початку, як радять астрологи, варто почати з мінімального – зміни іміджу. Зовнішні оновлення сповнять вас силами для змін глобальніших. Приміром, зміни місця роботи, чи переїзду в іншу країну. Не зволікайте в серпні з реалізацією найшаленіших задумів, адже ризик буде однозначно виправданий.

Бути обачними радять астрологи представникам бізнесових кіл. Для них поспіх та необдуманість в прийнятті рішень можуть неабияк вплинути на стосунки з партнерами. Тому перш ніж зробити якийсь крок, варто добре продумати його наслідки, і, звісно, можливі перспективи.

Стосунки з коханими зазнають впливу Сатурна, саме цим можна пояснити тимчасові непорозуміння та труднощі. Астрологи одноголосно радять не замовчувати проблему, а навпаки – шукати шляхи до розв'язання. Будьте певні: вирішення значно простіше ніж може здаватися.

Сприятливі дні: 1, 2, 10, 28

1, 2, 10, 28 Несприятливі дні: 8, 14, 19, 26

Цілий серпень представникам цього знаку Зодіаку доведеться боротися з суцільною несправедливістю, особливо у робочій сфері. Доводити свою позицію наводячи переконливі аргументи буде вкрай складно. Не варто ідеалізовано сприймати ситуацію, думаючи, що непорозуміння з керівництвом – це результат вашої роботи. Зовсім ні.

Ймовірно, керівництво бачить у вас потенціал, який перевершує їхній власний, і в цьому вони вбачають загрозу для своєї посади. Важливо бути рішучим і допомагати навіть тим, хто немає стосунку до вашої зони відповідальності на роботі. Будьте певні: підтримка цих людей однозначно буде взаємною щодо вас, тому не намагайтеся розгледіти корисливі наміри в тих, хто просто потребує вашої допомоги.

На любовному фронті доленосних зустрічей зірки не пророкують, як, власне, і змін у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 3, 7, 11, 16

3, 7, 11, 16 Несприятливі дні: 2, 9, 15, 18

Напружений місяць очікує Стрільців. Непорозуміння з близькими людьми виснажать вас, і це неминуче призведе до емоційного вигорання. Астрологи єдині в своїй позиції щодо Стрільців у серпні: не варто витрачати свої сили, щоб комусь довести власну позицію, адже хіба може почути той, хто лише слухає. Звісно, ні.

Зосередьтеся краще у серпні на справах для душі, які зможуть понизити емоційний градус вашої напруги. Оновлення інтер'єру, подорож, спілкування з людьми, що сповнюють вас мотивацією – це, власне, те, що не дозволить вам впасти в депресію.

Не менш напруженою буде любовна сфера. Друга половинка вимагатиме більшої уваги з вашого боку. Астрологи радять не нехтувати подібними сигналами, і робити все можливе, щоб стосунки у серпні не погіршилися.

Сприятливі дні: 1, 18, 24, 31

1, 18, 24, 31 Несприятливі дні: 12, 16, 19, 24

Місяць, що позбавлений будь-яких змін, – саме так його окреслюють астрологи для Козерогів у контексті професійному. За матеріальне становище перейматися, звичайно, не доведеться, позаяк цього місяця ваш гаманець контролюватиме Марс, який зробить все можливе, щоб він ставав товстішим.

Утім, про кар'єрне зростання, чи можливість виокремитися в колективі і довести всім, що ви достойні більшого, можна забути. Не варто вистрибувати зі штанів і намагатися осягнути неосяжне. Цього місяця ваша завзятість не буде оціненою. Дозвольте собі у завершальний місяць літа "не бігти щодуху", а навпаки – насолодіться відчуттям розміреності та спокою.

Дещо інша ситуація складатеметься у вашому особистому житті, на відміну від робочої сфери, і цей дисонанс змусить вас понервувати. Але перейматися точно не варто: за ваші амурні справи цього місяця відповідальна Венера, тому спекотний лютий вам гарантований.

Сприятливі дні: 3, 6, 10, 23

3, 6, 10, 23 Несприятливі дні: 1, 8, 15, 25

Останній місяць літа обіцяє бути щедрим на приємні сюрпризи та хороші звістки. У серпні астрологи радять навчитися правильно розподіляти час між роботою та дозвіллям, адже подальші успіхи залежатимуть від вашої продуктивності, тому збалансуйте темпоритм вашого життя. Робоча сфера буде досить стабільною: всі завдання вирішуватимуться без особливих на те зусиль, але якщо прагнете змін – доведеться попрацювати.

В амурних справах нових знайомств астрологи не прогнозують.

Сприятливі дні: 1, 5, 19, 26

1, 5, 19, 26 Несприятливі дні: 10, 18, 20, 22

Нескінченними приємностями та позитивним емоціями завершиться літо 2019 для Риб. А все тому, що докладені зусилля в минулому саме в серпні дадуть потужний зворотній результат. Утім, як запевняють астрологи, давати слабинку в жодному разі не варто. Серед вашого оточення знайдуться ті, хто забажає привласнити ваші заслужені трофеї. Тому будьте максимально зосереджені і "озброєні".

Останній місця літа запам'ятається фінансовим пожвавленням. Ваш гаманець таки стане товстішим. Однак астрологи застерігають від нераціональних витрат. Фінансова історія досить мінлива та нестабільна, тому перш ніж купити якусь забаганку, варто подумати про прийдешній місяць. У серпні доцільно зайнятися посиленими фізичними навантаження. Спорт – без сумніву – загартує ваш організм.

Ніжністю та чуттєвим романтизмом буде сповнене особисте життя у серпні. Проте докласти зусиль, щоб подібна атмосфера у стосунках з коханими панувала завжди вам таки доведеться. Не чекайте, що хтось зробить перший крок. Робіть його самі.

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