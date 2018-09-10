Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 10 – 16 вересня!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, однак для більшості він буде багатим на радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам підготуватися до сюрпризів долі.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня 2018

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 14, 16 вересня

14, 16 вересня Несприятливі дні: 10, 11 вересня

Гороскоп для Овна

Для Овна другий тиждень осені, як і весь вересень, пройде досить невимушено та цікаво. Проте на роботі розслаблятися не варто: безтурботність тижня не передбачає лінощів у професійній діяльності. Ваша незацікавленість може стати тригером для погіршення стосунків з керівником та колегами, а головне звести нанівець докладені зусилля для кар’єрного росту протягом останнього періоду, тому майте на увазі.



Правильно розподіляйте час, щоб не лишати себе задоволення весело провести час з друзями. Активний відпочинок допоможе поновити втрачені за роботою сили та енергію. На цей тиждень астрологи не прогнозують небажаних змін у здоров’ї, однак нехтувати вживанням сезонних овочів та фруктів не варто. Вересень – ледь не останній місяць перед затяжною зимою, коли прилавки магазинів ще багаті на вітаміни, а ціни на них досить приємні. Соковитий виноград, хрумкий кавун, медова диня, усі можливі овочі, – збалансують ваш організм потрібними вітамінами та антиоксидантами, щоб осінній авітаміноз не навідався до вас раніше звичного.



Особисте життя у Овна цього тижня буде яскравим та емоційним. Нові зустрічі заповнять прогалину під назвою "самотнє життя", а тривалі стосунки переростуть у довгий та щасливий шлюб.

Сприятливі дні: 10, 16 вересня

10, 16 вересня Несприятливі дні: 11, 14 вересня

Гороскоп для Тельця

Коли, як не цього тижня втілювати Тельцям мрію про власну справу, яка обов’язково принесе статус успішного підприємця та великий прибуток. Головне не дати оточенню збити себе з пантелику. Пам’ятайте: якими б світлими намірами не керувалися люди у своїх порадах щодо вашої персони, саме від вміння фільтрувати усі настанови залежатиме ваше подальше життя та кар’єра.

Негативних змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак наполегливо радять бути обачними на дорогах, щоб ваша недбалість не стала причиною трагічної аварії. Задля безпеки оточуючих та вашої власної зокрема, припиніть розмови телефоном за кермом.

На любовному фронті доречно утриматись від нових стосунків, адже раптові знайомства принесуть лише біль та розчарування.

Сприятливі дні: 12, 15 вересня

Несприятливі дні: 11, 16 вересня

Гороскоп Близнята

Сприятливий тиждень для подорожей. Непростий та емоційно напружений вересень потребуватиме багато енергії та сили, щоб стійко тримати удари долі та давати гідну відсіч противникам. Тому не гайте часу, а швиденько вирушайте на природу з друзями та рідними людьми. Погода, на щастя, ще дозволяє вікенди просто неба, однак, навіть раптовий дощ не в змозі зіпсувати спілкування з людьми, яких ви любите та поважаєте.

У справах амурних довіряйте поклику серця, адже воно підкаже, хто готовий відповісти вам взаємністю.

Сприятливі дні: 14, 15 вересня

Несприятливі дні: 11, 13 вересня

Гороскоп для Рака

Для Раків другий тиждень осені приготував багато цікавого.

У професійній сфері ваш статус зазнає змін, проте яких саме – залежить лише від вас. Чим більше ви будете демонструвати свою зацікавленість у вирішенні робочих завдань, тим ймовірніше ступити вище кар’єрними сходами. Якщо ж показуватимете пасивність та абстрагованість – результату очікуйте відповідного.

Перший місяць осені, як зазначалося нам раніше, пройде у Раків досить напружено, позаяк конфліктні ситуації у колективі, що виникатимуть, залагодити буде вкрай складно. Однак саме цей тиждень найсприятливіший період, щоб зруйнувати бастіон колізій та непорозумінь між вами та колегами. Не зайвим буде звернутися до книг з психології, які стануть ефективним інструментарієм у швидкому залагодженні конфліктів та досягненню компромісу.

Астрологи прогнозують погіршення самопочуття, тому черговий похід до лікаря зробити варто. Не пускайте симптоми на самоплив та не забувайте про фізичну активність і контрастний душ.

Сприятливі дні: 10, 16 вересня

Несприятливі дні: 12, 14 вересня

Гороскоп для Лева

Тиждень релаксу та неочікуваних сюрпризів від близьких людей принесе Левам масу позитивних емоцій. Однак астрологи радять не забувати, що щастя любить тишу, особливо тоді, коли серед вашого оточення є заздрісники, які понад усе прагнуть посісти ваше місце під сонцем. Тому будьте обережні у своїх висловлюваннях. У професійній сфері не забувайте про обачність, якщо ви займаєте керівну посаду. Документи, що потребуватимуть вашого підпису, можуть зіграти з вами злий жарт.

Дощова осінь не принесе у ваше особисте життя небажане похолодання, адже панівний правитель вересня – Сонце, додасть у стосунки з коханими людьми тепла та затишку, а комусь, можливо, і шаленої спеки.

Сприятливі дні: 13, 16 вересня

Несприятливі дні: 11, 14 вересня

Гороскоп для Діви

Кому – кому, а Дівам точно не доведеться сумувати цього тижня. Багато перспектив відкриється перед вами, проте не всі вони виправдають очікування, тому зваживши всі за та проти, оберіть щось одне. А щоб робити вибір було легше, варто змінити інтер’єр в оселі. Декорування власного гніздечка додасть вам енергії та допоможе абстрагуватись від навислих завдань та питань.

Астрологи одноголосно не радять нехтувати симптомами, що з’являтимуться протягом тижня, адже, можливо, саме вони є попереджувальними дзвіночками, що існують проблеми зі здоров’ям. Зірки саме цього тижня пророкують загострення усіх хронічних хвороб, тому будьте обачними.

Сприятливі дні: 14, 15 вересня

Несприятливі дні: 10, 13 вересня

Гороскоп для Терезів

Прагнення Терезів залагодити всі проблеми та вирішити всі питання цього тижня безумовно вітається, однак у гонитві за ідеальністю справ можна загубити себе. Тому доцільно, хоча б вечір присвятити лише собі. Ароматна кава з корицею й вершками та цікава книга стануть незамінним ритуалом для покращення настрою та самопочуття.

Не варто нехтувати увагою людей, які давно і активно вам її демонструють. Хтозна, можливо, саме вони - кохання всього вашого життя. Цей тиждень обов’язково розставить всі крапки над і у стосунках з вашими прихильниками.

Сприятливі дні: 10, 16 вересня

Несприятливі дні: 14, 15 вересня

Гороскоп для Скорпіона

Складний та емоційно – напружений тиждень для Скорпіонів. Професійна діяльність залишатиме бажати кращого, однак опускати руки у жодному разі астрологи не рекомендують. Зорієнтуйте свою увагу та докладіть максимум зусиль, щоб робочі питання вирішилися максимально швидко, оскільки час – це ваші гроші.

Різких змін у здоров’ї зірки не пророкують. Проте вживання навіть профілактичних ліків потребуватиме від вас максимальної обачності. Ретельно ознайомтеся з інструкцією того, чи іншого препарату, щоб не довелося одне лічити, а інше калічити.

Сприятливі дні: 13, 16 вересня

Несприятливі дні: 10, 11 вересня

Гороскоп для Стрільця

Максимально комфортний тиждень для Стрільців, якій потішить вас спокоєм та гармонією. А, щоб увесь тиждень пройшов у позитивному ключі, астрологи радять уникати конфліктних ситуацій, адже зарадити ви, на жаль, не зможете, проте настрій собі попсуєте.

Не менш приємно складатиметься ваше особисте життя цього тижня. Намагайтеся побільше часу проводити з тими, кого любите, адже саме вони наповнюють вас і дарують почуття спокою та злагоди.

Сприятливі дні: 14, 16 вересня

Несприятливі дні: 13, 15 вересня

Гороскоп для Козерога

Другий тиждень осені буде для Козерогів досить комфортним та спокійним. Вам не доведеться вирішувати складні завдання, адже зірки попіклувалися, щоб вони вирішувалися досить швидко та ефективно без вашого сприяння. Намагайтеся більше часу приділяти самоосвіті. Приміром, отримані знання з прочитаних вами книг, точно знадобляться у майбутньому.

Негативних змін у здоров’ї астрологи не прогнозують, однак переглянути свій режим дня наполегливо радять. Здоровий і міцний сон додасть вам енергії та сил, відтак - намагайтеся лягати раніше, щоб забезпечити собі бадьорий ранок та продуктивний день.

Сприятливі дні: 15, 16 вересня

Несприятливі дні: 10, 12 вересня

Гороскоп для Водолія

Чудова пора для кардинальних змін в житті. Головне наважтеся на ризиковані кроки, і ви отримаєте те, що здавалося за межами реальності. Не забувайте про рідних людей, котрі понад усе бажають вам щастя та добра. Тому за першої ліпшої нагоди зателефонуйте тому, кого любити.

Здоров’я цього тижня вас не турбуватиме, проте посилити вживання фруктів та овочів, поки є така можливість, зайвим не буде.

Сприятливі дні: 10, 15 вересня

Несприятливі дні: 12, 16 вересня

Гороскоп для Риб

Потурбуйтеся цього тижня про свій гардероб. Астрологи запевняють, що купівля нового одягу, взуття та аксесуарів додасть вам енергії та сил. Не зайвим буде прочитати кілька книг, які, можливо, надихнуть вас написати власну, адже цього тижня можливо все.

Обов’язково знайдіть час для відпочинку. Справи почекають, а ваш виснажений організм ні. Проведіть цей тиждень з людьми, які мотивують вас на нові звершення. Обов’язково перегляньте свій спосіб життя та режим дня. Другий тиждень осені – прекрасна пора для занять спортом та відмови від шкідливих звичок.

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