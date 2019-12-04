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Гороскоп на 5 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Друга половина тижня буде усіяною клопотами для більшості представників різних знаків Зодіаку. Втім, не слід засмучуватися, адже вони будуть приємними: свята наближаються, а разом із ними – новорічна метушня. Дізнайтесь, що ж підготували зорі для вас сьогодні!
І ще: 5 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Дорогі Овни, четвер для вас буде максимально легким і невимушеним. Вас не дійматимуть на роботі. Вас не стомлюватимуть домашні клопоти. Єдине, що вас сьогодні турбуватиме – вибір між чаєм або кавою. Решта – дурниці, на які однозначно не варто витрачати ані свого часу, ані зусиль!
Телець
Зорі рекомендують Тельцям сьогодні не перейматися ні через що. Всі ваші проблеми, насправді, є надто мізерними, аби надто сильно через них переживати. Спробуйте у цей день розслабитися: заваріть ароматний чай, візьміться за хороше та якісне чтиво, а також налаштуйтесь на позитив!
Близнюки
Четвер для Близнюків буде надзвичайно насиченим і дещо складним. На вас очікує завершення грандіозного проєкту, за який ви взялися кілька місяців тому, тож спробуйте викластись на повну! Головне – не перевтомитися та зберегти достатньо сил та енергії для вечора. Його присвятіть рідним і близьким!
Рак
Зорі рекомендують Ракам присвятити трішки часу власному здоров'ю. Якщо є можливість – відсидьтесь сьогодні весь день вдома. Якщо ж доведеться йти на роботу – будьте обережними, аби не підхопити від когось якоїсь небажаної бацили. Не забувайте про те, що від вашого самопочуття залежите не лише ви та ваші колеги, а й кохана людина. Бережіть себе!
Лев
Левам слід нарешті розслабитися. Спробуйте сьогодні геть нічого не робити. Ви не повірите, але це дуже корисне заняття, адже ви надто багато працювали останнім часом. Якщо є можливість не користуватися у цей день смартфоном – організуйте собі своєрідний детокс. Замість нього візьміться за хорошу та якісну літературу!
Діва
Зорі рекомендують Дівам поквапитися, адже ваш розмірений темп життя може зіграти з вами злий жарт. І мова не лише про те, що у вас є всі шанси запізнитися на важливу нараду. Спробуйте у цей день не відкладати справи на завтра, адже перед вихідними буде надто складно закривати всі "хвости", які набігли за першу половину тижня!
Терези
Терезам слід присвятити якомога більше вільного часу рідним і близьким. Ви надто багато працюєте, що приносить успіх на роботі, але може негативно вплинути на ваші стосунки. Спробуйте виділити вечір на тих, хто дійсно за вами сумує. Гарною ідеєю буде спільний похід у кіно або просто на каву. Головне – провести час разом!
Скорпіон
Скорпіони заслужили на повноцінний відпочинок, тож не забувайте насолоджуватися ним сповна. Робочі клопоти, чати та електронні листи залишіть на роботі, а енергію скеруйте в правильне русло. До прикладу, вирушайте вивчати незнайомі вулички або просто насолодіться краєвидами місця, в якому ви зараз перебуваєте. До слова, пляшка хорошого вина тут буде зовсім не зайвою!
Стрілець
Зорі рекомендують Стрільцям сьогодні присвятити якомога більше часу роботі. Ви ж не хочете залишатися в офісі на вихідні, правда? Тому спробуйте у цей день не відволікатися на соціальні мережі, сумлінно виконуючи завдання, які перед вами поставив керівник. Це дозволить не лише швидко закрити всі робочі питання, а й мати вільні вихідні!
Козеріг
Зорі рекомендують Козерогам присвятити цей день відпочинку. Не обов'язково слід сидіти вдома та "залипати" за улюбленими серіалами. Вирушайте на прогулянку з друзями, сходіть на хороше якісне кіно або ж просто насолодіться книжкою, яку відкладали на вічне "завтра", Таке проведення часу дозволить вам не лише перезавантажитись, а й набратися нових емоцій!
Водолій
Любі Водолії, спробуйте сьогодні максимально розслабитися. Усе, що відбувається довкола вас – лише перевірка на витривалість та вміння зберігати спокій. Не забувайте, що поруч із вами люди, які завжди готові прийти вам на допомогу. Головне – не боятися їх про це попросити!
Риби
Рибам слід налаштуватися на позитивний лад. Усе, за що ви братиметесь у цей день увінчуватиметься успіхом, якщо ви не вимагатимете від себе та інших надто багато. Спробуйте трішки легше ставитися до життя, і ви зрозумієте, що воно приносить одне лише задоволення!
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