5 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників статистики в Україні

Всесвітній день ґрунтів

Всесвітній день волонтерів

1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом

1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови

1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни

1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі

1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року

1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС

1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу

1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів

1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році

1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку

2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності

1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер

1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник

1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак

1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів)

1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла погода – зима буде сніжною і довгою

Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає

Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує

Прокоп снігом ступає – дороги торує

Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою

Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.

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