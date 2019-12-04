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5 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників статистики в Україні
- Всесвітній день ґрунтів
- Всесвітній день волонтерів
- 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом
- 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови
- 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни
- 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі
- 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року
- 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС
- 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу
- 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів
- 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році
- 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
- 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
- 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ
- 1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності
- 1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер
- 1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник
- 1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак
- 1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн її музичних записів)
- 1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла погода – зима буде сніжною і довгою
- Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає
- Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує
- Прокоп снігом ступає – дороги торує
- Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою
- Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
- Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
- Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.
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