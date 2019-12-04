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5 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 грудня – четвер

Сьогодні, 5 грудня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, а також відзначають Міжнародний день волонтерів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівників статистики в Україні
  • Всесвітній день ґрунтів
  • Всесвітній день волонтерів
  • 1484 – Папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надав інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом
  • 1492 – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (нині Гаїті). Перед цим він відкрив Багамські острови
  • 1496 – Король Португалії Мануель I наказав вигнати євреїв з країни
  • 1766 – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, провів свій перший аукціон у Лондоні. Тепер аукціон "Крістіс" (поряд з аукціоном "Сотбі") є найвідомішим у світі
  • 1848 – Президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року
  • 1879 – у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію – АТС
  • 1908 – у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу
  • 1929 – у США створили першу у світі організацію нудистів
  • 1933 – у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році
  • 1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
  • 1971 – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку
  • 2001 – почався перший Всеукраїнський перепис населення

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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ГРУДНЯ

  • 1867 – Пілсудський Юзеф, польський політик і полководець, керівник Другої Речі Посполитої (1918-1922, 1926-1935), якого вважають батьком польської незалежності
  • 1901 – Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер
  • 1931 – Григір Тютюнник, український радянський письменник
  • 1946 – Хосе Каррерас, іспанський оперний співак
  • 1966 – Патрісія Каас, французька естрадна співачка (у світі продано понад 17 млн ​​її музичних записів)
  • 1969 – Кетрін Тейт, британська актриса, комік і сценарист
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тепла погода – зима буде сніжною і довгою
  • Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає
  • Прокоп доріжку прокопає, а Катерина (7 грудня) утрамбовує
  • Прокоп снігом ступає – дороги торує
  • Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою
  • Вовки 5 грудня близько підійшли до хати – зима буде суворою і морозною, а весна настане нескоро
5 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371484

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
  • Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
  • Не вирушайте в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.

Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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