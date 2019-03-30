Гороскоп на 31 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 31 березня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні кожен українець має зробити вибір, який вплине на житті всієї держави. На щастя, зірки та планети перебувають у доброму гуморі, тож вони тільки сприятимуть загальному успіху. При цьому деякі знаки Зодіаку проявлять свою далекоглядність і розсудливість, а от, приміром, Раки та Риби довіряться серцю, а не розуму.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Ваш день розпочнеться із шокуючої звістки, яка на деякий час виб'є вас зі звичного ритму. Однак друзі та рідні будуть поруч, тож допоможуть швидко оговтатися від потрясіння. Не зважайте, що щось пішло не за планом, адже ваша холодна логіка та раціональний розум сьогодні точно стануть в пригоді. Наприкінці дня дозвольте собі розслабитися та відпочити, адже попереду насичений робочий тиждень.

Представників цього знаку сьогодні очікує невезіння. Зірки відвернуться від вас, тому доведеться взяти все в свої руки. Ми розуміємо, що ви хотіли б максимально порелаксувати в неділю, але відкладати домашні справи в довгу шухляду більше не можна. Налаштуйтеся на активне прибирання та позбудьтеся нарешті всякого мотлоху, який назбирався за зиму.

А от Близнюків чекає суперлінивий день! Ви заслужили такий відпочинок, адже шалений ритм забирає багато сил, тож вам слід поповнити ресурси. Звісно, це не означає, що ви повинні провести вікенд у ліжку: погода тішить, тож влаштуйте собі релакс на природі або хоча б виберіться на прогулянку містом. Обов'язково побалуйте себе чимось смачненьким – і тоді хороший настрій гарантований.

Ваша творча натура бажає прекрасного, тому не суперечте їй, а проведіть сьогоднішній день з користю. Якщо ви вже кілька тижнів не можете знайти час на кіно, концерт чи просто культурні посиденьки з друзями – просто зробіть це сьогодні. Повірте, така атмосфера надихне вас на нові ідеї, які дуже знадобляться вам у роботі вже найближчим часом.

Досить економити на собі та суворо обмежувати власні потреби й забаганки. Астрологи рекомендують Левам розслабитися, адже фінансова фортуна буде прихильною до вас. Тепер головне не стати героєм популярної приказки: скупий платить двічі. Сьогодні краще придбати дорожчу та якіснішу річ, аніж сподіватися на халяву.

Для Дів сьогоднішній день сприятливий для заведення нових знайомств та романтичних побачень. Усе довкола просто спонукає вас причепуритися та вийти на публіку. Прогулянка містом та візит у затишний заклад зробить вашу неділю ідеальною. Не бійтеся розкриватися іншим людям – долі подарує вам хороших супутників.

Ви вже почали рахувати дні до літа? Значить, час братися за свою форму. Попрощайтеся із солодощами та випічкою, натомість подружіться зі здоровим харчуванням та спортом. Звісно, буде нелегко, але такі зміни принесуть вам справжнє задоволення в близькому майбутньому. Починайте із маленьких кроків та впевнено рухайтеся до своєї цілі.

У першій половині дня вас накриє розчарування та гнів, тому сьогодні дуже важливо впоратися із емоціями та тверезо проаналізувати ситуацію. Можливо, після другого погляду на обстановку ви побачите те, чого не зауважили зопалу. Коли негатив вщухне – попросіть пробачення у близьких, яких ви могли образити в пориві емоцій, та віддячте їм за терпіння хорошим вечором.

31 березня Стрільцям краще не починати грандіозних змін. Якщо вам спала на думку геніальна ідея і ви хоче її негайно втілити – не поспішайте ухвалювати рішення самотужки. Краще порадьтеся із авторитетними для себе людьми, які підкажуть вам правильний напрямок руху. Не соромтеся звертатися з проханням про допомогу навіть до давніх знайомих, але не забувайте, що сьогодні – неділя, тому добре подумайте, чи варто турбувати їх у вихідний, чи ваші справи зачекають до понеділка.

Останнім часом у вас "передозування" товариством – гучні компанії втомили, колеги набридли, а рідні не можуть вас зрозуміти та вимагають вашої самовіддачі. Бути ввічливим, звісно, хороша риса, але не дозволяйте іншим порушувати ваш особистий простір. Зірки радять Козерогам перезарядити батарейки, провівши день у тиші та спокої, бажано – наодинці. Не нехтуйте цією рекомендацією!

Шановні Водолії, харизматичності вам, звичайно, не позичати, але вашу подвійну гру сьогодні викриють. Приготуйтеся до непростого уроку долі та зробіть висновки із ситуації, яка складеться. Не варто перетягувати на себе ковдру в усіх робочих та домашніх питаннях. Навчіться довіряти людям та відкрийтеся їм.

Гороскоп рекомендує Рибам провести 31 березня у мандрівці. Тільки не забудьте спершу проголосувати! Опісля – сміливо вирушайте за місто. Відпочинок на природі вам вже давно необхідний, а оскільки погода нарешті йому сприяє – розслабтеся та отримуйте задоволення.

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