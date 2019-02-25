Коли переводять годинник на літній час 2019: дата переходу в Україні

Перехід на літній час у 2019 році відбудеться в останню неділю березня. Розповідаємо, коли і куди переводять стрілки годинника, та звідки взялася така традиція в Україні.

Переводити годинники в Україні почали з відповідної постанови Кабінету міністрів, яка з'явилася 1996-го. Таким чином, перехід на літній час уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. До вашої уваги відповіді на найпоширеніші запитання про переведення годинника ↓

Коли переводять годинник на літній час

У 2019 році переведення годинників традиційно пройде в останню неділю березня. Цього року перехід на літній час відбудеться в ніч з 30 на 31 березня.

Ось якого числа в Україні треба переводити стрілки годинника

Як і куди перевести годинники в Україні

Якщо ви не знаєте, куди переводити стрілки годинника, мусимо вас засмутити. Їх слід повернути о 3-й ночі на годину вперед, тож нам доведеться прокидатися раніше. Звісно, кількість годин у добі залишиться незмінною, тому не хвилюйтеся! Якщо заздалегідь підготуєтеся до переходу на "літній режим" дня – то з легкістю звикнете до нового часу та не будете спізнюватися на роботу ;)

Чому виникла традиція переведення годинників

Повертати стрілки годинника двічі на рік вирішили у Великобританії ще в 1908 році. Англійці запровадили цю традицію з метою більш раціонального використання світлої пори доби. Тобто основна ціль існування зимового та літнього часу – економія енергоресурсів. У багатьох країнах літній час так і називається – "daylight saving time" (DST).

Уже в 1918 році до Британії долучилися Штати, трохи згодом – решту країн, які після Першої світової війни мусіли заощаджувати на всьому. У колишньому СРСР, в тому числі й Україні, почали переводити годинники аж в 1981-му.

Перевід годинника - давня традиція

Чи будуть переводити годинник на літній час у світі

Так, але не всюди. Наразі перехід на зимовий і літній час здійснюють у понад 80 країнах світу. Зокрема, переводити стрілки продовжують практично всі держави-члени Євросоюзу, а також окремі держави Азії, Африки та Америки. Однак влітку 2018 в ЄС пройшло голосування з приводу доцільності переведення стрілок на годину назад, за результатами якого було прийнято рішення, що після квітня 2019 кожна країна буде сама вирішувати, чи міняти їй час чи ні, оскільки загальних рекомендацій від Європарламенту вже не буде.

В Україні ж ледь не щороку спалахують дискусії про скасування цього правила, тому чи будуть переводити годинник на літній час у 2019-му – теж було під питання. Наразі влада України вирішила нічого не змінювати.

Прикметно, що ще 161 країна, наприклад, Китай, Росія, Гвінея, Алжир, Афганістан, В'єтнам та інші, стрілки годинника не переводять.

У багатьох країнах відмовилися від літнього часу

Перехід на літній час: всі "за" і "проти"

Суперечки про те, потрібне сезонне переведення стрілок годинника, почалися так давно, що, здавалося б, повинні були вже вщухнути. Однак прихильникам і противникам літнього часу досі є що сказати один одному, адже в світі раз у раз проводяться дослідження, які доводять рацію і тих, і тих.

Вважають, що перевід годинників вигідний власникам виробничих підприємств і бізнесменам, які за рахунок збільшення світлового дня підвищують продуктивність праці. У масштабах країни економія електроенергії за рахунок переведення стрілок дорівнює менше ніж 1%. Офісні будівлі, торгові центри та навчальні заклади використовують штучне освітлення протягом всього робочого дня. У сільській місцевості робочий графік прив'язують до світлового дня, тому переведення стрілок невиправданий.

Дослідження підтверджують зворотний ефект, при якому споживання електроенергії підвищується до 3%. Це пов'язано зі збільшенням потреби на тимчасове підключення опалення в холодний період року і ввімкнення кондиціонерів в спеку.

Медики довели, що переведення стрілок негативно позначається на здоров'ї людей: через різку зміну режиму людина "потрапляє" в стресову ситуацію: погіршується загальне самопочуття, слабшає імунна система, а на тлі коливань загострюються хронічні патології. Статистика показує, що в періоди щорічного переходу велика кількість громадян України скаржиться на низьку працездатність, втрату концентрації уваги і поганий сон.

Згідно з дослідженнями німецьких вчених, погіршення самопочуття і загострення хронічних процесів виникають на тлі порушення балансу між реальним тимчасовим періодом і внутрішнім біологічним годинником людського організму. Через різницю між цими процесами відбувається дестабілізація в гормональному балансі, що завдає серйозної шкоди здоров'ю.

У медичних колах також відзначають, що зимовий час ближчий до астрономічного, відтак – більш сприятливий для життя і здоров'я людини, ніж літній. Інші доводять, що зміна на одну годину особливої ​​ролі не грає: астрономічний час в сучасному світі не так вже й важливий, адже люди зараз практично не залежать від природних факторів.

А ви "за" чи "проти" переведення стрілок? Пишіть у коментарях!

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