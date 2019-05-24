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Гороскоп на 25 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні день гуманності, дружелюбності та гостинності. Відповідний момент для зустрічі з однодумцями. Також, можна цікаво провести час в людному місці, в мережі. Доречні волонтерські, рекламні, просвітницькі та інші неформальні колективні акції, домашні вечірки, виїзні заходи, корпоративи, флешмоби. Можливі оригінальні знахідки, незвичайні покупки.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День подарує Овнам нову енергію. Незалежно від того, чи з'явиться у вас конкретне джерело натхнення, чи без будь-якої причини підніметься настрій. Зірки радять використовувати душевний підйом для того, щоб відволіктися і змінити обстановку. Ця доба сприятлива для прогулянок, подорожей, пригод, перебування на свіжому повітрі. Можливо, вдасться зайнятися двома цікавими справами одночасно.
Телець
Гороскоп на цей день може стимулювати інтерес Тельців до "параду" поточних подій. Багато з них будуть прагнути перетворити день у свято, в строкатий карнавал. Навчіться отримувати радість від життя, і ви зможете приносити радість всім оточуючим.
Близнюки
День сприятливий для творчої активності. Життєвий потенціал як і раніше перебуває на низькому рівні, проте зірки можуть дуже сильно вплинути на професійну діяльність, на відносини з друзями і навіть на подальшу долю. Є шанс створити щось незвичайне. Будьте терплячі, не давайте волі негативним емоціям. Сумлінність, вміння переконувати партнера, товариськість сприятимуть всім вашим починанням.
Рак
Для Раків день пов'язаний не тільки з позитивними емоціями, а й з додатковими клопотами. Не доведеться нудьгувати власникам домашніх вихованців, а також тим, хто любить безкорисливо допомагати іншим людям, отримуючи від цього моральне задоволення. Не варто ухилятися від виконання обов'язків Ракам, які шукають свіжих емоцій і свободи творчості: турбота, як не дивно, стане хорошим полем для пригод.
Лев
Сенс життя деяких представників цього знака зодіаку буде виражатися в рішучості випробувати всі можливі способи самовираження. Гайда! Сьогодні ви можете домогтися багато чого.
Діва
Вкрай несприятливий день. Сьогодні велика небезпека травматизму, так що будьте уважні і обережні. Приготуйтеся почути несподівану неприємну новину. Ви відчуєте, що ваших життєвих сил і особистої енергетики недостатньо для напруженого ритму життя. Це вказує на необхідність відпочинку та зміни обстановки.
Терези
Сьогодні зірки радять Терезам не думати занадто багато про "хліб насущний". Якщо дозволяє ситуація, краще відкласти розмови про фінансові проблеми і не пов'язувати успіх сьогоднішніх заходів лише з матеріальною базою. День створює умови для моральної свободи, допомагає розширювати уявлення про світ і спілкуватися з близькими по духу людьми. Відповідний момент для екскурсії.
Скорпіон
День символізує благодійність та служіння. Скорпіони, взявши на себе якусь відповідальність, можуть неухильно виконувати всі свої зобов'язання. Не варто жертвувати своїм добробутом і здоров'ям заради надмірного марнославства.
Стрілець
Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Можливо, сьогодні вам доведеться активно відстоювати свій авторитет або точку зору. Вибух пристрастей може повернути хід подій не на вашу користь. В результаті розбіжностей ви можете опинитися стороною, що програла, тому не йдіть на поводу у своїх амбіцій, проявіть великодушність і стриманість: ймовірно, не кожну правду слід негайно висловлювати.
Козеріг
Сьогодні Козероги схильні піддатися загальному настрою, який, з великою ймовірністю, виявиться позитивним. Однак гарний настрій краще не використовувати як трамплін для починань: швидше за все, ваші надії виявляться помилковими. День підходить для виходу зі звичного графіка, для заміського або зарубіжного відпочинку. Варто бути акуратнішим, якщо у вас слабке здоров'я або є хронічні захворювання.
Водолій
День символізує досягнення мети і перемогу. Сьогодні багато Водоліїв використають сприятливі шанси і будуть "натискати на всі важелі" заради досягнення власних цілей. У такій ситуації знайдіть точки дотику з іншими людьми і врахуйте їхні інтереси, в іншому випадку ви влаштуєте собі і їм важке життя.
Риби
День обіцяє успіх у справах, творчості, любові і підтримку. Ваша ділова діяльність не зустріне перешкод, зв'язку будуть міцніти і розвиватися. Товариськість і доброзичливість, властива Рибам, привернуть до справи активних партнерів. Нові знайомі можуть стати для вас опорою і підтримкою на довгий час.
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