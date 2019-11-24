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Гороскоп на 25 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок для багатьох знаків Зодіаку буде зовсім не таким складним днем, як заведено думати. Комусь усміхатиметься вдача, а комусь потрібен буде добрячий заряд гарного настрою. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам у понеділок варто знайти час і для себе, і для невідкладних справ. Зробіть перелік завдань на день та виконайте найважливіші одразу. Це дасть можливість не відчувати себе пригніченим наприкінці дня.
Телець
Понеділок у Тельців буде доволі насиченим, тому варто менше дратуватись і більше приділяти увагу невідкладним завданням. Тоді вечір буде спокійним та приємним, а у вас буде шанс приділити час собі. І не варто ігнорувати цей нюанс!
Близнюки
Зорі радять Близнюкам на початку тижня вгамувати вихор емоцій та спрямувати всю свою енергію у правильне русло. У вас стільки ідей, що просто неможливо знайти сили на все водночас, тому розподіліть їх за важливістю.
Рак
Раки сьогодні можуть звернути гори, якщо постараються розпланувати тиждень максимально детально. Від цього залежатиме ваша продуктивність та настрій, тому не нехтуйте розкладом та списками справ.
Лев
Леви самі вирішують, коли їм варто братися за справи, а коли зовсім не до цього. Однак це не означає, що можна відпустити ситуацію та плисти за течією. Організуйте, перш за все, свій емоційний відпочинок, а тоді вже плануйте решту.
Діва
Дівам сьогодні випаде нагода кардинально змінити життя, якщо вони все ж наважаться на такий відчайдушний крок. Деяким представникам цього знаку варто більше уваги приділити своєму здоров'ю і менше зважати на поради чужих людей.
Терези
У понеділок Терезам буде щастити, якщо вони менше зосереджуватимуть увагу на негативі та насолоджуватимуться позитивними моментами. Ваше бажання все урівноважити - це чудово, але не завжди варто бути рятівним колом для інших.
Скорпіон
Скорпіони нахабно вимагають увагу від всіх навіть тоді, коли оточення потребує підтримки. Тому пора змінювати ситуацію, якщо не хочете залишитись наодинці зі своїм его. Понеділок не обов'язково має бути складним: спробуйте бути поступливішими та доброзичливішими.
Стрілець
Стрільцям цього тижня вдача усміхатиметься так широко, що не скористатись можливостями вкрай по-дурному. Тому зберіть весь позитивний настрій та силу волі разом і рухайтесь до своїх цілей. Досить скиглити та перекидати відповідальність на інших.
Козеріг
Понеділок буде насиченим днем у Козерогів, який потрібно добряче викластись, щоб отримати бажаний результат. Але трохи віри в себе та позитивних думок, і все піде швидко та весело. Не засмучуйтесь через дрібниці.
Водолій
Звичайний понеділок у Водоліїв навряд чи якось зміниться загальну картину справ. Тому, якщо хочете чогось більшого, то варто докласти зусиль. Період несподіваних сюрпризів долі завершився, пора показати, що ви здатні на високі досягнення.
Риби
Старт тижня дасть Рибам нові цілі та більше причин почати нарешті рухатись у потрібному напрямку. У вас є все для того, щоб отримати бажане, але ви надто соромитесь та не довіряєте собі. Це пора змінювати.
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