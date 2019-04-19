Гороскоп на 20 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Перша частина дня ідеально підходить для прогулянок, перекурів, безцільних розмов. Увечері з'явиться свіжа інформація, намітяться конкретні цілі і термінові справи. Не всі завдання вдасться вирішити стандартним шляхом. Не варто поспішати з відповіддю, пропозицією, співбесідою, відправлення листа, необов'язковою поїздкою.

І ще: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овнам варто бути уважнішими в першій половині дня: можливі сюрпризи в самому кінці шляху, коли ви вже вважали справу закінченою. Привід для хвилювань з'явиться у Овнів, які народилися в середині квітня. Увечері може виникнути несподіваний хід подій в фінансових справах і бізнесі, в питаннях, пов'язаних з сплатою податків, погашенням кредиту. Можливі позапланові оригінальні придбання або грошові надходження.

Ідей буде море, але буде важко вибрати з них те, що дійсно вам під силу. Вся енергія може піти на безплідні починання. Необхідно придбати калькулятор, блокнот і ручку і весь час рахувати. Добре, якщо свою справу ви почнете з кимось із близьких.

Близнюки 20 квітня будуть сповнені нових ідей. Ймовірно, не кожна з цих ідей має право на існування. При необхідності варто запитати поради у компетентних людей. Також не слід ігнорувати прохання про допомогу з боку рідних або друзів. Даруйте добро, і воно повернеться в триразовому розмірі. Субота погано підходить для сімейних реформ, педагогічних експериментів і для суворого обмеження раціону.

Для Раків це не найстабільніша доба. Найбільш напруженою обіцяє стати перша половина дня. Можливі хвилювання у зв'язку з несподіваними подіями вдома, в шлюбі, в кар'єрі. Важлива для вас людина може в останній момент змінити свою думку. Не виключено, що і ви самі різко зміните позицію. Вечірні події більш конструктивні, навіть в непередбачуваній нової ситуації у вас з'явиться надійна опора.

Леви, які звикли розігрувати власні "шахові комбінації", можуть виявитися в залежному становищі, оскільки всі їхні логічні висновки можуть не витримати конкуренції. Вам доведеться постійно міняти тактику, якщо ви захочете підлаштуватися під обставини і добитися успіху.

Ви сьогодні можете відкрити незнайомі якості в когось з близьких. Ймовірно, це стане приємним сюрпризом. Можливо, завдяки цим "талантам" вдасться позбутися від багатьох проблем. Не слід впадати у відчай, якщо частина з намічених справ так і залишиться нереалізованою. Навряд чи можливо скласти суворий сценарій цього дня. Висока ймовірність всіляких випадковостей, драм і несподіваних збігів. Постарайтеся придушити в собі роздратування.

Сьогодні не всім Терезам буде легко контролювати себе і тим більше навколишніх людей. Не виключені моменти нервозності або нетипової поведінки, особливо у Терезів, які народилися в середині жовтня. Може виявитися непередбачуваним підсумок зустрічі, договору, протистояння. Варто врахувати, що поточні події цілком можуть відбитися на вашому особистому бюджеті.

У багатьох Скорпіонів будуть прекрасні можливості налагодити своє сімейне життя, значно поліпшити житлові умови. Дуже важливо дотримуватися гармонії у взаєминах з партнером, тоді і в будинку буде затишок і спокій.

Деяким представникам цього знаку Зодіаку сьогодні буде притаманний егоїзм. Він навряд чи знайде хоч якесь виправдання (особливо щодо близьких). Перш, ніж відмовити комусь в проханнях про допомогу, згадайте, як часто вас виручали. День погано підходить для розвитку сфери почуттів. Є ризик, що одкровення, зроблені в цей день, не дійдуть до свого адресата або будуть витлумачені трохи неправильно. Після того, як справи залишаться позаду, рекомендується займатися своїм самопочуттям.

Козерогам важливо не наробити помилок в першій половині цього дня. Хибний крок може зіпсувати зроблене вами враження, перекреслити частину зробленого або закрити вам шлях вперед. Навіть якщо ви повністю впевнені в собі, зірки рекомендують відкласти ініціативу до вечора. Саме в цей час ви прийдете в потрібний стан духу і в вашу користь почнуть складатися зовнішні обставини.

Цілком імовірні конфлікти з партнерами (як особистими, так і діловими), які затьмарять відносини, але не особливо позначаться на загальній течії справ. Розраховуйте на допомогу членів сім'ї та найвірніших друзів, які долучаться до ваших турбот.

Рибам сьогодні не слід когось вчити чи тиснути своїм авторитетом. Залишивши співрозмовнику право на особисту думку, можна досягти куди кращого результату. Вітаються будь-які справи, спрямовані на позитив. Можна позайматися з дітьми (зі своїми або з дітьми когось із родичів). Тим, хто шукає кохання, не варто відмовлятися від дружніх посиденьок.

І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я