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Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Свіжий гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи радять активніше проводити час і планувати майбутнє. Дізнайтеся, чого очікувати вам!
Сьогоднішній ранок може початися з неприємних турбот або важливого завдання, яке вплине на ваше майбутнє. Вірогідні проблеми у комунікації з людьми, сварки та конфлікти. Вихід з ситуації знайдеться швидше, якщо мислити креативно.
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Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ви раптово відкриєте внутрішнє, а можливо, й зовнішнє багатство. У вашому житті трапляться зміни, відбудеться несподівана зустріч, після якої ви виявите в собі здібності, про які не знали раніше, нові можливості зростання і розкриття особистості.
Телець
Ви повинні усвідомити, що справді щасливі. Ваше оточення чудове, а вірний супутник життя вже біля вас. Сьогодні можлива нова і світла смуга в старому союзі. Відкрийте один в одному невідомі раніше духовні багатства.
Близнюки
Якщо у вас є рішуче, навіть різке бажання припинити роботу, звільнитися з посади, розстатися з колишньою діяльністю, добре все обдумайте. На практиці ви можете перейти на нове місце, проте чи це буде на краще?
Рак
Сьогодні Зорі віщують вам позитивні зміни у роботі: успіх у бізнесі або гарний прибуток, можливо, престижну і високооплачувану посаду. Ви витримаєте цей іспит. Зараз у вас високий професійний рівень, творчий підйом, що принесе задоволення від роботи.
Лев
Доля підготувала для вас фінансовий успіх: виграш або несподіваний прибуток. Головне, не пропустити його повз. У вашому житті буде поворот на краще. Неабияке везіння та зміна особистості в кращу сторону.
Діва
Вам варто підвести риску під своїм минулим. Це можуть бути як окремі уявлення і переконання, так і світогляд в цілому. Тільки не поспішайте зі своїм рішенням, адже можете відмовитися від чогось важливого. Не проходьте повз цінний життєвий урок. Ви можете опиратися йому тільки тому, що він суперечить вашим колишнім поглядам, але не варто.
Терези
На вас чекає небезпечна криза: розрив непотрібних, поганих зв'язків. Також ви часто слухаєте розум, щоб придушити свої почуття, але цим самим ви відмовляєтеся від чогось цінного, ризикуєте зруйнувати добрі людські стосунки.
Скорпіон
Не хвилюйтеся, але Зорі віщують вам завершення, кінець чогось. Іноді кінець буває насильницький й наступає невчасно. Це подекуди супроводжується важкими й болючими переживаннями, але й символізує силу розуму, який вирішив підвести риску під чимось. Це важливий момент у вашому життя, який збагатить вас духовно. Так чи інакше, гіркий момент мине, а життя триватиме.
Стрілець
Проведіть сьогоднішній день у напрямку налагодження внутрішньої гармонії, м'якості, яка свідчить про гнучкий розум. Ви відкриті до нового та легкі на підйом, ваша гордість дає велику внутрішню силу, але робить вас уразливими для критики та зауважень. Головне для вас – не втекти у світ ілюзій.
Козеріг
Ви прагнете до незалежності та самостійності. Ви відкриті до нових контактів, готові взятися за нові великі завдання й сил на це цілком вистачить. Сьогодні все сприяє тому, щоб ви з готовністю робили кроки до подальшого розвитку. Завдяки сьогоднішнім діям ви зможете перейти на новий рівень.
Водолій
Сьогодні у вас з'явилася сила, яка несе тепло та радість, сміливість та спрагу пригод. Вам більше не мають заважати роздуми та міркування, не дозволяйте іншим вирішувати. Ви готові взяти свою долю у власні руки й влаштувати життя так, як хочете самі. У вас вистачить для цього досвіду і незалежності.
Риби
Для Риб сьогодні – час розкриття здібностей та взяття чергових висот. Ви відкриті до діалогу, до вільного обміну думками та почуттями, що означає зав'язування нових контактів або помітне пожвавлення колишнього союзу.
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