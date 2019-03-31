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Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 квітня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало вдалих моментів, які дозволять показати свої уміння та почати рухатись до мрії, однак не всім так щаститиме. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 01.04 – 07.04
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 1, 5
- Несприятливі дні: 2, 4
Овнам потрібно постаратись цього тижня досягнути фінансової стабільності. Ваше уміння розпоряджатись коштами то викликає захоплення, то змушує затягувати пояси. Розумно ставтесь до всього, що з вами трапляється зараз, адже випаде чимало шансів змінити своє життя на краще. Не варто забувати і про своє оточення, яке потребує вашої уваги.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 2
- Несприятливі дні: 4, 6
Тиждень буде доволі насиченим для Тельців, адже виникатиме багато чудових ідей, від яких не варто відмовлятись. Записуйте все, що спадає вам на думку та озвучуйте це. Можуть виникати дрібні неприємності, але на них не варто звертати увагу. Попереду у вас чудовий період у житті. звісно ж. краще не нехтувати можливістю відпочити.
Близнюки
- Сприятливі дні: 2, 7
- Несприятливі дні: 4, 5
Зорі радять Близнюкам припинити ховатись у тіні інших, адже можливий чудовий підйом у роботі. Вам вдасться отримати підтримку керівництва та колег, а також покращити свій фінансовий стан. Тому навіть шопінг на вихідних буде гарною ідеєю після продуктивного тижня. Не хвилюйтесь через крихітні моменти невдач.
Рак
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
На Раків незабаром очікує хороша можливість заробити більше грошей без надмірних зусиль. Хоча бажання відпочити періодично нагадує про себе, але настав час активної роботи та генерування свіжих ідей. Проведіть вільні вечори разом з близькими людьми та насолоджуйтесь тим, що у вас є зараз.
Лев
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 2, 6
У Левів все буде добре, якщо вони трохи втихомирять свою емоційність. Трішки холодного розуму дозволить швидко та без надмірної затрати ресурсів виконати все задумане. Не варто ділитись своїми планами з абсолютно усіма, адже це може збільшити ваш шлях до мети. Не забудьте відпочивати від роботи та відновлювати внутрішню рівновагу.
Діва
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 1, 3
Діви нарешті почали переходити на світлу лінію та позбуватись всім неприємностей, які їх переслідували останній період часу. Пора зробити висновки та зрозуміти, що вам справді потрібно, а від чого варто відмовитись для власного ж здоров'я. Не розводьте драму з дрібниць та бережіть себе.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 7
- Несприятливі дні: 3, 5
Терезам цього тижня зорі пророкують чимало завдань та справ, з якими потрібно впоратись на вищому рівні. Тому зберіться з силами та спрямовуйте свою енергію у правильне русло. Вдома на вас чекатиме зміна обстановки та затишок, адже близькі люди здатні додати домашньої атмосфери будь-куди.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 2, 3
Скорпіони знову виходять на шлях критики та домінування. Збережіть власну гідність та не намагайтесь підкорити собі всіх навколо, адже рабська праця сьогодні заборонена. Якщо вам потрібна чиясь допомога, то краще ввічливо попросити, а не вимагати. Це допоможе покращити думку людей про вас.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 2, 9
Стрільцям потрібно взяти себе в руки та нарешті почати втілювати в реальність свої мрії та цілі. Немає сенсу відтягувати це й надалі, якщо ви справді хочете змінити своє життя. Зберіться з енергією та силами, а також складіть детальний план. Близькі люди вас підтримають.
Козеріг
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Козерогам пора нарешті відпочити та влаштувати собі релаксацію. Але бажання відновити емоційний баланс не повинне заважати вашій роботі, тому приділяйте час для себе ввечері, а не посеред дня. До вихідних ви встигнете покращити ситуацію і фінансово, і морально.
Водолій
- Сприятливі дні: 2, 4
- Несприятливі дні: 5, 7
Водолії, не падайте духом, адже будь-що, що трапляється, лише зміцнить ваш дух. Не варто ховатись у собі, а краще сконцентруватись на тому, що приносить задоволення та повертатись до соціуму.
Риби
- Сприятливі дні: 1, 6
- Несприятливі дні: 2, 4
Ваша працелюбність викликає захват, але інколи потрібно робити перерву. Це допоможе не лише покращити спілкування з близькими, а й отримати порцію натхнення для майбутніх звершень. Щоправда, уміння відпочивати - це те, чого вам варто навчитись.
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