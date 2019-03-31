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Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 квітня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало вдалих моментів, які дозволять показати свої уміння та почати рухатись до мрії, однак не всім так щаститиме. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 01.04 – 07.04

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 1, 5
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Овнам потрібно постаратись цього тижня досягнути фінансової стабільності. Ваше уміння розпоряджатись коштами то викликає захоплення, то змушує затягувати пояси. Розумно ставтесь до всього, що з вами трапляється зараз, адже випаде чимало шансів змінити своє життя на краще. Не варто забувати і про своє оточення, яке потребує вашої уваги.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 2
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тиждень буде доволі насиченим для Тельців, адже виникатиме багато чудових ідей, від яких не варто відмовлятись. Записуйте все, що спадає вам на думку та озвучуйте це. Можуть виникати дрібні неприємності, але на них не варто звертати увагу. Попереду у вас чудовий період у житті. звісно ж. краще не нехтувати можливістю відпочити.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 2, 7
  • Несприятливі дні: 4, 5
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Зорі радять Близнюкам припинити ховатись у тіні інших, адже можливий чудовий підйом у роботі. Вам вдасться отримати підтримку керівництва та колег, а також покращити свій фінансовий стан. Тому навіть шопінг на вихідних буде гарною ідеєю після продуктивного тижня. Не хвилюйтесь через крихітні моменти невдач.

Рак

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

На Раків незабаром очікує хороша можливість заробити більше грошей без надмірних зусиль. Хоча бажання відпочити періодично нагадує про себе, але настав час активної роботи та генерування свіжих ідей. Проведіть вільні вечори разом з близькими людьми та насолоджуйтесь тим, що у вас є зараз.

Лев

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 2, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

У Левів все буде добре, якщо вони трохи втихомирять свою емоційність. Трішки холодного розуму дозволить швидко та без надмірної затрати ресурсів виконати все задумане. Не варто ділитись своїми планами з абсолютно усіма, адже це може збільшити ваш шлях до мети. Не забудьте відпочивати від роботи та відновлювати внутрішню рівновагу.

Діва

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 1, 3
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Діви нарешті почали переходити на світлу лінію та позбуватись всім неприємностей, які їх переслідували останній період часу. Пора зробити висновки та зрозуміти, що вам справді потрібно, а від чого варто відмовитись для власного ж здоров'я. Не розводьте драму з дрібниць та бережіть себе.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 7
  • Несприятливі дні: 3, 5
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня зорі пророкують чимало завдань та справ, з якими потрібно впоратись на вищому рівні. Тому зберіться з силами та спрямовуйте свою енергію у правильне русло. Вдома на вас чекатиме зміна обстановки та затишок, адже близькі люди здатні додати домашньої атмосфери будь-куди.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 2, 3
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони знову виходять на шлях критики та домінування. Збережіть власну гідність та не намагайтесь підкорити собі всіх навколо, адже рабська праця сьогодні заборонена. Якщо вам потрібна чиясь допомога, то краще ввічливо попросити, а не вимагати. Це допоможе покращити думку людей про вас.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 2, 9
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям потрібно взяти себе в руки та нарешті почати втілювати в реальність свої мрії та цілі. Немає сенсу відтягувати це й надалі, якщо ви справді хочете змінити своє життя. Зберіться з енергією та силами, а також складіть детальний план. Близькі люди вас підтримають.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам пора нарешті відпочити та влаштувати собі релаксацію. Але бажання відновити емоційний баланс не повинне заважати вашій роботі, тому приділяйте час для себе ввечері, а не посеред дня. До вихідних ви встигнете покращити ситуацію і фінансово, і морально.

Водолій

  • Сприятливі дні: 2, 4
  • Несприятливі дні: 5, 7
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водолії, не падайте духом, адже будь-що, що трапляється, лише зміцнить ваш дух. Не варто ховатись у собі, а краще сконцентруватись на тому, що приносить задоволення та повертатись до соціуму.

Риби

  • Сприятливі дні: 1, 6
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Ваша працелюбність викликає захват, але інколи потрібно робити перерву. Це допоможе не лише покращити спілкування з близькими, а й отримати порцію натхнення для майбутніх звершень. Щоправда, уміння відпочивати - це те, чого вам варто навчитись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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