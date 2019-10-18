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Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день сприятиме неуважності та деякому ідеалізму в планах. У другій половині дня зірки пророкують сплеск емоцій і активності, що змусить розриватися між різними напрямками і намагатися всім догодити. Розгоряться пристрасті в коханні, справах та побуті. До гармонії доведеться йти через конфлікт. До сварки і стресу може призвести поспіх.
І ще: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У цей день зірки не радять Овнам розраховувати тільки на себе. Будь-яка справа піде успішніше, якщо ви з кимось активно співпрацюєте, ділите інтереси і зони впливу. Попутно, можна задовольнити цікавість або поповнити "банк" вражень. Якщо не ладяться потрібні відносини, добре звертатися за допомогою до третіх осіб.
Телець
Тельцям в цей день слід проявити підвищену наполегливість в особистих справах. Не бійтеся голосно озвучити свої мрії, плани і цілі. Є ймовірність цікавих знайомств. Тим, хто перебуває в затяжному конфлікті з батьками або зі своєю другою половинкою, необхідно знайти можливість укласти перемир'я. Не дозволяється лихословити, вживати алкоголь або намагатися самоствердитися, розбиваючи чиюсь міцну пару.
Близнюки
Сьогодні ваші колеги запропонують вам втілити в життя якусь нову ідею, яка, можливо, не принесе вам додаткового прибутку, зате цілком може полегшити життя і збільшити кількість вільного часу, яким можна розпоряджатися у своє задоволення.
Рак
Сьогодні Ракам нелегко дійти до "моменту істини", через те, що шлях до неї звивистий. Не виключено, що ви випробуєте кілька варіантів і пару раз помилитеся, перш ніж зупинитеся на чомусь одному. Не варто будувати на цей день детальних планів, оскільки тактику будуть диктувати примхливі обставини. Можливо, в окремих справах ви поладите з тими, з ким воюєте в якомусь принциповому питанні.
Лев
Леви в цей день будуть надмірно самокритичні. Можливо, в деяких справах всерйоз зашкодить невиправданий перфекціонізм. Важливо встигнути виконати все, що було намічено на суботу. Особливу увагу приділіть справам, пов'язаних з турботою про людей похилого віку або про дітей. У одинаків ввечері цього дня передбачається багато романтики.
Діва
В цей день перед тим, як прийняти важливе рішення не забудьте розкласти один з наявних на вашому комп'ютері пасьянсів. Це допоможе вам заспокоїтися і ще раз зосередитися на деталях вашого рішення.
Терези
Сьогодні ентузіазм Терезів підживлює не так борг, скільки азарт, віра, натхнення і бажання заявити про себе. Особистість і талант багатьох представників цього знаку Зодіаку особливо яскраво проявляться в міжнародній діяльності, мультикультурному середовищі, в області спорту, бізнесу або ж туризму. Зірки радять активніше задіювати шанси піару і саморозвитку, бо незабаром шляхів для розширення сфери особистого впливу у вас стане менше.
Скорпіон
Скорпіони 19 жовтня насолоджуватимуться собою і результатами своїх минулих зусиль. Передбачається отримання позитивної відповіді на якесь важливе питання. Тим, хто давно розвивав якийсь трудомісткий проєкт, вдасться упевнитися в його ефективності. Єдине, що може злегка затьмарити вихідний – відсутність моральної підтримки з боку домочадців. Зробіть все, щоб вони беззастережно прийняли вашу позицію.
Стрілець
Кожна маленька перемога буде тільки зміцнювати вашу впевненість у собі. Ви зможете пишатися собою не просто тому, що ви любите тішити своє самолюбство, а тому що ці невеликі успіхи лише встеляють шлях до справжнього тріумфу.
Козеріг
Сьогодні Козерогам допомагає захопленість. Якщо вам нудно, будь-яке заняття може перетворитися на тортури. І навпаки, ви будете із задоволенням займатися навіть дрібницями, якщо в результаті вони ведуть вас до задуманої мети. Зірки радять не діяти в цьому напрямку наодинці, не відкидати допомогу і охочіше підключати інших людей до своїх справ: не виключено, що вони переймуться вашими ідеями.
Водолій
Водоліїв у цей день може відвідати небувале натхнення. Є шанс створити справжній шедевр, якщо слухати тільки себе, забути про шаблони і ні в якому разі не порівнювати особисту творчість з творчістю когось. Субота також непогано підходить для проведення сімейних реформ. Можна зібрати домочадців з метою обговорити подальше майбутнє, плани на Новий рік або маршрут якоїсь поїздки. Не бажано давати гроші в борг, а також конфліктувати з незнайомцями.
Риби
Якщо ви ще не заявили про себе як про дуже цінного і просто незамінного працівника, то сьогоднішній нехай завантажений, але дуже продуктивний день допоможе вам з лишком надолужити згаяне. Не бійтеся і намагайтеся продемонструвати свої найкращі професійні навички.
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