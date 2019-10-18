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Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день

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Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день сприятиме неуважності та деякому ідеалізму в планах. У другій половині дня зірки пророкують сплеск емоцій і активності, що змусить розриватися між різними напрямками і намагатися всім догодити. Розгоряться пристрасті в коханні, справах та побуті. До гармонії доведеться йти через конфлікт. До сварки і стресу може призвести поспіх.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307608

У цей день зірки не радять Овнам розраховувати тільки на себе. Будь-яка справа піде успішніше, якщо ви з кимось активно співпрацюєте, ділите інтереси і зони впливу. Попутно, можна задовольнити цікавість або поповнити "банк" вражень. Якщо не ладяться потрібні відносини, добре звертатися за допомогою до третіх осіб.

Телець

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307600

Тельцям в цей день слід проявити підвищену наполегливість в особистих справах. Не бійтеся голосно озвучити свої мрії, плани і цілі. Є ймовірність цікавих знайомств. Тим, хто перебуває в затяжному конфлікті з батьками або зі своєю другою половинкою, необхідно знайти можливість укласти перемир'я. Не дозволяється лихословити, вживати алкоголь або намагатися самоствердитися, розбиваючи чиюсь міцну пару.

Близнюки

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307611

Сьогодні ваші колеги запропонують вам втілити в життя якусь нову ідею, яка, можливо, не принесе вам додаткового прибутку, зате цілком може полегшити життя і збільшити кількість вільного часу, яким можна розпоряджатися у своє задоволення.

Рак

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307601

Сьогодні Ракам нелегко дійти до "моменту істини", через те, що шлях до неї звивистий. Не виключено, що ви випробуєте кілька варіантів і пару раз помилитеся, перш ніж зупинитеся на чомусь одному. Не варто будувати на цей день детальних планів, оскільки тактику будуть диктувати примхливі обставини. Можливо, в окремих справах ви поладите з тими, з ким воюєте в якомусь принциповому питанні.

Лев

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307607

Леви в цей день будуть надмірно самокритичні. Можливо, в деяких справах всерйоз зашкодить невиправданий перфекціонізм. Важливо встигнути виконати все, що було намічено на суботу. Особливу увагу приділіть справам, пов'язаних з турботою про людей похилого віку або про дітей. У одинаків ввечері цього дня передбачається багато романтики.

Діва

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307605

В цей день перед тим, як прийняти важливе рішення не забудьте розкласти один з наявних на вашому комп'ютері пасьянсів. Це допоможе вам заспокоїтися і ще раз зосередитися на деталях вашого рішення.

Терези

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307606

Сьогодні ентузіазм Терезів підживлює не так борг, скільки азарт, віра, натхнення і бажання заявити про себе. Особистість і талант багатьох представників цього знаку Зодіаку особливо яскраво проявляться в міжнародній діяльності, мультикультурному середовищі, в області спорту, бізнесу або ж туризму. Зірки радять активніше задіювати шанси піару і саморозвитку, бо незабаром шляхів для розширення сфери особистого впливу у вас стане менше.

Скорпіон

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307610

Скорпіони 19 жовтня насолоджуватимуться собою і результатами своїх минулих зусиль. Передбачається отримання позитивної відповіді на якесь важливе питання. Тим, хто давно розвивав якийсь трудомісткий проєкт, вдасться упевнитися в його ефективності. Єдине, що може злегка затьмарити вихідний – відсутність моральної підтримки з боку домочадців. Зробіть все, щоб вони беззастережно прийняли вашу позицію.

Стрілець

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307604

Кожна маленька перемога буде тільки зміцнювати вашу впевненість у собі. Ви зможете пишатися собою не просто тому, що ви любите тішити своє самолюбство, а тому що ці невеликі успіхи лише встеляють шлях до справжнього тріумфу.

Козеріг

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307603

Сьогодні Козерогам допомагає захопленість. Якщо вам нудно, будь-яке заняття може перетворитися на тортури. І навпаки, ви будете із задоволенням займатися навіть дрібницями, якщо в результаті вони ведуть вас до задуманої мети. Зірки радять не діяти в цьому напрямку наодинці, не відкидати допомогу і охочіше підключати інших людей до своїх справ: не виключено, що вони переймуться вашими ідеями.

Водолій

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307609

Водоліїв у цей день може відвідати небувале натхнення. Є шанс створити справжній шедевр, якщо слухати тільки себе, забути про шаблони і ні в якому разі не порівнювати особисту творчість з творчістю когось. Субота також непогано підходить для проведення сімейних реформ. Можна зібрати домочадців з метою обговорити подальше майбутнє, плани на Новий рік або маршрут якоїсь поїздки. Не бажано давати гроші в борг, а також конфліктувати з незнайомцями.

Риби

Гороскоп на 19 жовтня 2019: на Близнюків та Раків чекає емоційний день - фото 307602

Якщо ви ще не заявили про себе як про дуже цінного і просто незамінного працівника, то сьогоднішній нехай завантажений, але дуже продуктивний день допоможе вам з лишком надолужити згаяне. Не бійтеся і намагайтеся продемонструвати свої найкращі професійні навички.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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