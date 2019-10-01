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Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на жовтень 2019 року дозволить спланувати, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко! Зважте, що для стрижок у жовтні є сприятливі та несприятливі дні, тому варто обрати найбільш вдалий час.
Точний календар стрижок на місяць жовтень точно вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи зміни іміджу вас не розчарували, а лише потішили.
Коли можна стригти волосся у жовтні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|ЖОВТЕНЬ 2019
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|ЧТ
|ПТ
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Місячний календар стрижок на жовтень
- 1 жовтня (вівторок). Саме цього дня варто визначитися, чого саме потребує ваше волосся. Живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків?
- 2 жовтня (середа). Час для живильної маски. Восени волосся досить ослаблене і потребує інтенсивнішого догляду. Маска з природними компонентами додасть вашій шевелюрі міцності та здорового блиску.
- 3 жовтня (четвер). Забувати про робочий або домашній перукарський інструментарій негоже. Доглянуті та ретельно очищені гребінці - це важливий крок на шляху до красивого волосся.
- 4 жовтня (п’ятниця). Щоб настрій наприкінці робочого тижня не зіпсувався, - краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
- 5 жовтня (субота). Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.
- 6 жовтня (неділя). Не найкращий час для підрізання волосся, але для зміни косметичного догляду – вдала пора.
- 7 жовтня (понеділок). У цей день зробіть зволожувальну маску, щоб волосся було "слухняним", і ви не переймалися через підвищену його пухнастість.
- 8 жовтня (вівторок). Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все, чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить. Доречно сьогодні завітати до професійного перукаря, і зробити фантастичну зачіску.
- 9 жовтня (середа). Не найкращий час для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Але якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.
- 10 жовтня (четвер). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
- 11 жовтня (п’ятниця). По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде в захваті.
- 12 жовтня (субота). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не варто. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
- 13 жовтня (неділя). У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним компонентам.
- 14 жовтня (понеділок). Ароморозчісування - ось що вам потрібно у цей день. Кілька крапель улюбленого ефірної олії на гребінець, і розчісування буде не лише корисним для волосся, а релаксовим для вас.
- 15 жовтня (вівторок). Екватор другого місяця осені. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?
Коли у жовтні краще не змінювати стиль
- 16 жовтня (середа). У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший.
- 17 жовтня (четвер). Будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.
- 18 жовтня (п’ятниця). Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
- 19 жовтня (субота). Розпочніть новий робочий тиждень з відвідин салону. Це додасть вам настрою і зарядить позитивною енергією, якої вистачить аж до вихідних.
- 20 жовтня (неділя). Не надто хороший час для зміни іміджу.
- 21 жовтня (понеділок). Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо плануєте сповільнити його ріст.
- 22 жовтня (вівторок). Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять.
- 23 жовтня (середа). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
- 24 жовтня (четвер). Вдалий час для поживної маски
- 25 жовтня (п’ятниця). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтеся від бажання щось змінити.
- 26 жовтня (субота). Сприятливий день для зміни іміджу.
- 27 жовтня (неділя). Новий колір волосся? Чому б не спробувати?
- 28 жовтня (понеділок). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
- 29 жовтня (вівторок). Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість.
- 30 жовтня (середа). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси одразу їх випробувати.
- 31 жовтня (четвер). У цей день варто утриматись від будь-яких змін.
Сприятливі дні для стрижки
Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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