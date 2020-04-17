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Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день відмінно підходить для завершення окремих заходів або першого етапу нового циклу. До кінця дня не варто ігнорувати природну втому. Перед сном добре помріяти, змінити обстановку на більш таємничу, інтимну і романтичну, зануритися у світ асоціацій і емоцій.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Для Овнів аж до ночі залишаться важливі їхні свобода і незалежність. Овни будуть готові на героїчний вчинок заради друзів або процвітання спільної справи, але лише в тому випадку, якщо це не придушує їхню особистість і дозволяє їм яскравіше проявити себе. Ближче до ночі настрій зміниться: на вас може несподівано нахлинути сентиментальність, зросте потреба в самоті, інтимності або емоційній "їжі",

Телець

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Критичний з усіх боків день. Зірки рекомендують обмежити прийом тваринної їжі, утримання, тверезу оцінку дійсності. Покладайтеся на інтуїцію і здоровий глузд. Будьте зібрані і діловиті. Не варто покладатися на чужу думку. Це тільки зашкодить справам і стане приводом для фінансових втрат. Утримайтеся від активної діяльності. Обмежте контакти, щоб не витрачати енергію у дріб'язкових справах або порожній балаканині.

Близнюки

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
День пролетить в повсякденних клопотах. Постарайтеся зробити свій робочий графік більш напруженим. Зараз вдалий час для навчання, наведення порядку у своїх ділових паперах, для створення і зміцнення любовних відносин. Будьте уважніші до свого здоров'я.

Рак

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
На цей день Ракам краще не планувати нові справи. Обставини не надто розташують до особистої ініціативи (особливо, якщо вона не співпаде з глобальними поточними трендами у вашій компанії або в суспільстві). Аж до вечора вам доведеться підлаштовуватися до колективних цінностей або враховувати навколишню атмосферу. Волю своїм думкам і мріям ви зможете дати лише ближче до півночі.

Лев

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Сьогодні будь-яка справа вимагає особливої уваги та обережності. Ваше фінансове становище перебуває у нестабільному стані. Зірки не рекомендують безглуздо ризикувати або пускатися в явні авантюри. Краще знизити потреби, творчу активність і розібратися у своїх думках і почуттях. Сприятливий день для перспективного планування, для пошуку нових джерел заробітку, для зміни сфери діяльності.

Діва

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
У цей день успіх буде супроводжувати тих представників цього знаку Зодіаку, які проявлять активність в досягненні своїх цілей. У багатьох справах ви будете самі собі голова, тому і діяти можна відповідним чином. Зараз вам вдасться зав'язати нові ділові знайомства або підняти старі зв'язки.

Терези

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терезам день забезпечить базову гармонію, але істинний секрет гарного настрою буде полягати в стимулі, наявності справи або хобі. Ви будете сповнені оптимізму, якщо запустили перспективний проєкт (або зробили незворотний крок в цьому напрямку). Якщо ви полінувалися і прогавили момент, до ночі може з'явитися несподівана зневіра, ви почнете звертати більше уваги на дрібниці і нездужання.

Скорпіон

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Суперечливий, двоїстий день. На початку цього дня збережеться стійке положення на роботі і у всіх сферах діяльності. Ваше просування по службі буде залежати від того, наскільки ви не боїтеся ризику. У другій половині дня може виникнути критична ситуація як на роботі, так і вдома. Рекомендується не визнавати компромісів і не ходити протоптаними стежками. Розраховувати можна тільки на себе. Подбайте про збереження власності.

Стрілець

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Якщо в цей день не вдасться вирішити давно назрілі питання, не засмучуйтеся. Зараз хороший період для рутинної роботи. На допомогу з боку розраховувати не варто, оскільки обіцянок буде набагато більше, ніж конкретних дій.

Козеріг

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козерогам сьогодні важливо не звернути зі шляху прогресу і не піддатися спокусі вдатися до старої тактики. Колишні принципи вже не працюють, аж до вечора ті чи інші дрібниці будуть вам про це нагадувати. Зате удача в дрібному експерименті за новими правилами покаже, що ви на вірному шляху. Ознакою вашої успішної адаптації до нових реалій може стати несподіване рішення домашньої проблеми.

Водолій

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Вірогідні негативні зміни у фінансовому становищі. Бізнесменам зірки не радять поспішати з інвестиціями. Краще дочекатися більш підходящих умов і впевнено діяти. У працівників бюджетної сфери може з'явитися можливість піднятися на сходинку вище по службових сходах. У другій половині дня помірні заняття спортом, прогулянки та ігри з дітьми дадуть чоловікам-Водоліям необхідний заряд бадьорості на весь тиждень.

Риби

Гороскоп на 18 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Саме вам в цей день належить попрацювати, багато уваги доведеться приділити техніці, документам, рішенням господарських питань. У любовних відносинах можуть виникнути неприємності. Але якщо не хочете зруйнувати існуючі зв'язки, то постарайтеся не з'ясовувати стосунків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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