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Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Точний гороскоп на сьогодні – 16 березня 2019 року! Представників деяких знаків Зодіаку очікують випробування, а от інші нарешті отримають визнання, яке допоможе досягти успіху. Дізнайтеся, що прогнозують зірки саме вам!
Гороскоп на 16 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку зміни, на які ви довго чекали, та випробування, які допоможуть досягнути успіху. Читайте, що приготували вам зірки сьогодні!
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Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Субота підготувала Овнам багато варіантів для дозвілля: перегляд серіалів або фільмів аж до ранку, довгоочікувана зустріч, прогулянки містом, виїзд на природу, вечір у родинному колі або планування наступного тижня, приміром. Що б ви не обрали, час промайне дуже швидко!
Телець
На жаль, ви невиправний трудоголік. Зірки будуть робити усе, щоб ви нарешті відпочили. Зламався транспорт – це знак, що вам потрібно прогулятися. Скасували важливу зустріч – це натяк зірок, що ви повинні приділити цей час собі. Не пручайтеся волі зірок і влаштуйте собі справжній релакс!
Близнюки
Ви довго чекали цих вихідних, але не все піде за планом. Не засмучайтеся з цього приводу! Не беріть близько до серця, якщо ваші очікування не справдяться і друзі забудуть про зустріч або кохана людина не знайде часу на вас. Зорі рекомендують провести суботу у лінивому режимі: вдома під ковдрою. Такий відпочинок теж іноді потрібен!
Рак
Раки, зберіться нарешті! Ви зовсім забули, як можна активно проводити вихідні. Насидитеся ви на роботі, а сьогодні заплануйте якісь активності: поїдьте з друзями на природу, пограйте в м'яч, попрактикуйте йогу, зробіть ранкову зарядку або вийдіть на пробіжку парком. Спорт піде вам на користь!
Лев
Субота для Левів повинна пройти під гаслом "Кохання в кожний дім"! Діліться любов'ю з рідними, завітайте у гості до батьків або влаштуйте коханій людині романтичну вечерю. Якщо ви не знайшли свою другу половинку, то сьогодні саме час піти на побачення. Насолоджуйтесь!
Діва
Діви в суботу будуть у центрі уваги. Ви проведете цей день так, що запам'ятаєте надовго! Проте пам'ятайте, що у всьому треба знати міру, адже забагато веселощів можуть нашкодити здоров'ю та репутації.
Терези
Все валиться з рук, ніби зранку встали не з тої ноги? Можливо, ви забагато на себе берете? Не соромтеся просити допомоги, адже це нормально. Дрібні турботи у суботній день вам ні до чого. Розслабтеся та перенесіть усі робочі справи на понеділок.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні відпочинуть на всі 100% і день буде надзвичайно легкий. Насолоджуйтеся цим моментом, адже з понеділка почнеться важкий робочий тиждень. Але ж ви добре відпочинете, тому не бійтеся його.
Стрілець
Субота і Стрільці ніби створені один для одного. Зірки хочуть, щоб ви провели ці вихідні якнайкраще: у приємній компанії, за цікавим заняттям у мальовничому місці. Запам'ятайте цей день!
Козеріг
Зірки радять Козерогам вибратися на шопінг, щоб не лише потішити себе обновками, але й змінити свій внутрішній стан. Оновлення іміджу або інтер'єру вдома допоможуть Козерогам відчути гармонію з собою, якої вони давно не відчували.
Водолій
Остерігайтеся, підступний Купідон оголосив полювання на ваше серце. Ви, звичайно, мрія будь-якого партнера, але пам'ятайте, що будь-хто не заслуговує на вашу увагу та прихильність. Будьте уважні при спілкуванні з протилежною статтю.
Риби
Риби, час піти у гості! Це буде корисно і для вашого настрою і для вашого гаманця. Витрати на кіно, театр, подорож або нічний клуб будуть не на часі.
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