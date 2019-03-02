Місячний календар стрижок на березень 2019: коли стригти волосся

Місячний календар на березень 2019 року допоможе обрати, коли можна стригтися, щоб ваше волосся росло швидко! Зверніть увагу, що для стрижок у березні є сприятливі та несприятливі дні, тому для зміни стилю варто обрати правильний час.

Актуальний календар стрижок на місяць березень точно стане вам у нагоді! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни не розчарували вас. Довго, дуже довго ми чекали того моменту, коли нарешті можна зняти шапки, і відчути, як вітер грайливо бавиться з нашим волоссям. Причина тому – весна. Саме весною ми відчуваємо легкість, адже за три місяці з гаком холодів вперше вивільняємося з масивного та важкого одягу. Якщо ваше волосся не в найкращому стані, то саме в цей перехідний період між зимою та літом можна зайнятися шевелюрою. А ми підкажемо, які дні сприятливі для усіляких маніпуляцій над волоссям, а коли краще утриматись від них. Словом, ознайомлюйтеся з нашим перукарсько–доглядним інструктажем, і мерщій наводь красу.

Коли можна стригти волосся у березні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати

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Місячний календар стрижок на березень

1 березня (п'ятниця). Як чудово, що ледь не самий початок весни припадає на вихідні. Саме цього дня варто визначитися, чого саме потребує ваше волосся. Живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків? Подумайте, чого додасть вашому волоссю та чи інша процедура перш ніж робити її.

2 березня (субота). Саме час для живильної маски. Після зими волосся досить ослаблене, і потребує інтенсивнішого догляду. Маска з природними компонентами додасть вашій шевелюрі міцності та здорового блиску.

3 березня (неділя). Забувати про робочий або домашній перукарськийінструментарій негоже. Доглянуті та ретельно очищені гребінці, – це важливий крок на шляху до красивого волосся.

4 березня (понеділок). Щоб настрій на початку робочого тижня не зіпсувався, – краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.

5 березня (вівторок). Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.

6 березня (середа). Завітати до перукаря для оновлення образу? Чому б ні.

7 березня (четвер). Свято жінок вже зовсім скоро, тому продумайте свій образ завчасно. А поки – зробіть зволожувальну маску, щоб волосся було "слухняним", і ви не переймалися через підвищену його пухнастість у день святкування.

8 березня (п’ятниця). Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все, чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить. Доречно сьогодні завітати до професійного перукаря, і зробити фантастичну зачіску.

9 березня (субота). Не найкращий час для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Але якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.

10 березня (неділя). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.

11 березня (понеділок). По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде просто в захваті.

12 березня (вівторок). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.

13 березня (середа). У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, – тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним компонентам.

14 березня (четвер). Ароморозчісування - ось що вам потрібно у цей день. Кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінець, і розчісування буде не лише корисним для волосся, а релаксовим для вас.

15 березня (п’ятниця). Екватор першого місяця весни. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?

Дізнайтеся, коли можна стригтися у березні 2019!

16 березня (субота). У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший.

17 березня (неділя). У цей день будьте обачними купуючи косметичні засоби, зокрема для волосся. Особливу увагу звертайте на дату кінцевого використання. Протермінований товар не лише розчарує вас своєю ефективністю, а й може стати причиною алергічної реакції.

18 березня (понеділок). Не надто хороший час для зміни іміджу.

19 березня (вівторок). Розпочніть новий робочий тиждень з відвідин салону. Це додасть вам настрою і зарядить позитивною енергією, якої вистачить аж до вихідних.

20 березня (середа). Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.

21 березня (четвер). Три найскладніші робочі дні позаду, то чому б не зробити зволожувальну маску?

22 березня (п’ятниця). Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять.

23 березня (субота). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.

24 березня (неділя). Вдалий час для поживної маски.

25 березня (понеділок). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, – краще утримайтеся від бажання щось змінити.

26 березня (вівторок). Сприятливий день для зміни іміджу.

27 березня (середа). Новий колір волосся? Чому б не спробувати?

28 березня (четвер). Зменшувати довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.

29 березня (п’ятниця). Робочий тиждень закінчився, а це означає, що саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів. Додаткове зволоження у холодну пору року додасть вашому волоссю міцності, а відтак мінімізує ламкість.

30 березня (субота). Не надто хороша пора для зміни звичного догляду за волоссям. Намагайтеся цього дня не купувати нові маски, шампуні та кондиціонери, щоб не було спокуси одразу їх випробувати.

31 березня (неділя). У цей день варто утриматись від будь-яких змін.

Місячний календар стрижок на березень

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