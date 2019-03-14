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Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Точний гороскоп на сьогодні – 15 березня 2019 року – представники деяких знаків Зодіаку натраплять на несподівані труднощі, а от інші нарешті зберуться з силами, щоби досягти успіху. Дізнайтеся, що прогнозують зірки саме вам!
Гороскоп на 15 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку не лише позитивні зміни, а й низку випробувань, які допоможуть досягнути успіху. Читайте, що приготували вам зірки сьогодні!
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Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
П'ятниця так і шепоче, що Овнам потрібно замислитися над заслуженим відпочинком. Налаштуйтеся на те, що вихідні промайнуть надзвичайно швидко, але не варто засмучуватися через це. На вас очікують зустрічі зі старими знайомими, за якими ви шалено скучили. Будьте готові до безсонних ночей, проведених за переглядом улюблених серіалів. Зірки тонко натякають на те, що після вікенду на вас чекає тиждень приємних клопотів, тож будьте до них морально готовими!
Телець
Робота не вовк, і нічого не вовк, окрім самого вовка. Саме під цим лозунгом пройшов ваш тиждень. Саме тому будьте цілком готовими до того, що останній день тижня виявиться надто перевантаженим роботою та справами, які ви відкладали "на завтра". Зірки наполегливо рекомендують "позакривати всі хвости", щоб не довелося проводити вихідні в обіймах ноутбука та звітів!
Близнюки
Цей тиждень був для вашої творчої натури надзвичайно складним: непорозуміння з начальником, дивні забаганки ваших партнерів, а також рідні та близькі, котрі не давали вам ані хвилини спокою. На цьому ваша смуга життєвих перешкод завершилася, а разом із цим почався період справжнього фарту. В останній день тижня вам вдасться вразити своє керівництво, а це означає, що ви можете розраховувати на підвищення. Головне – не пропустити слушну мить!
Рак
Кінець робочого тижня у Раків виявиться зовсім не робочим. Ви будете ділитися з друзями своїми емоціями цілісінький день. Втім, не забувайте про повноцінний відпочинок, адже на нього ви цілком заслужили. Зірки наполегливо рекомендують в цей день не забивати голову клопотами, крім одного: чай або кава!
Лев
П'ятниця – найкращий день для того, щоби почати щось нове, адже Леви так і прагнуть виділитися з натовпу. Не соромтеся проявити себе, допомагайте своїм друзям і колегам, адже ви їм особливо потрібні. Зірки наполегливо рекомендують не нервуватися та з розумінням ставитися до інших, адже, можливо, випадковий незнайомець, котрого ви зустрінете на вулиці, стане вашим діловим партнером!
Діва
П'ятниця принесе Дівам заслужений відпочинок. Це зовсім не означає, що цей день потрібно провести вдома, закутавшись в улюблену ковдру. Зателефонуйте найкращим друзям. Кличте їх на каву або в кіно. Пам'ятайте, що у добі лише 24 години, і зірки рекомендують їх не змарнувати.
Терези
Зірки рекомендують Терезам у п'ятницю зважувати всі рішення. Від спонтанних покупок і витрат варто відмовитися, адже ці гроші вам можуть знадобитися під час довгоочікуваної відпустки. Спойлер: вона от-от стартує, тому ми пропонуємо вже почати пакувати валізи.
Скорпіон
П'ятниця буде для Скорпіонів надзвичайно легкою. Ви просто не встигнете зчутися, як робочий день підійде до логічного завершення. Вечір зірки рекомендують провести в колі рідних і близьких, адже їм так бракує вашої уваги!
Стрілець
Стрільці у п'ятницю просто повинні задуматися над планами на вихідні. Зірки вважають, що цей тиждень був для вас надто насиченим роботою, а це означає, що від неї необхідно відпочити. Рекомендуємо вибратися за місто, а в ідеалі – в гори. Єднання з природою допоможе вам реалізувати поставлені цілі!
Козеріг
Козероги цілий тиждень працювали не покладаючи сил, але це зовсім не означає, що в п'ятницю потрібно розслабитися. Пам'ятайте, що всі ваші старання будуть оцінені не лише керівництвом, а й вами самими. По закінченню робочого тижня рекомендуємо вибратися на шопінг, аби потішити себе обновами!
Водолій
Водолії вдало провели тиждень: і на роботі все встигли, і в особистому житті. Зірки рекомендують їм скласти список справ на вихідні, адже вони будуть грандіозними. Не ігноруйте дзвінки друзів і близьких, адже саме вони допоможуть зробити ваш вікенд яскравим і насиченим подіями та емоціями!
Риби
Рибам у п'ятницю зірки рекомендують потурбуватися про свою фізичну форму. Можливо, пора сходити до спортзалу або почати робити зарядку. Пам'ятайте, що до літа не так уже й багато часу. Використайте його з розумом!
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