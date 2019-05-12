Гороскоп на 13 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У цей день особливо цінна корисна інформація, пов'язана з медициною, зайнятістю, заробітком, платежами та взаєморозрахунками, наданням послуг, а також будь-яка професійна консультація і розумна критика. День підходить для пошуку роботи, допомоги та офіційних даних, набору штату, оформлення документів, проведення розрахунків, відвідування бюрократичних інстанцій, діагностики хвороб.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

До настання вечора увагу Овнів буде займати приватне життя. Можливо, це будуть сімейні справи, житлові проблеми або побутові обставини. Можлива підвищена емоційність, вразливість, потреба в присутності близьких або, навпаки, в дистанціювання від них. Вечір порадує душевним підйомом або зміною обставин, запропонує вам кілька розваг на вибір.

День може бути важким. Партнерські відносини будуть розростатися, що вказує на появу у вашому житті нових знайомих, розширення кола спілкування, особливо у чоловіків-Тельців. Однак слід остерігатися, бо завдяки своїй податливості або нерішучості ви можете бути залучені у непотрібні суперечки або порожні контакти, які нічого не принесуть. Сконцентруйтеся краще на найголовнішому і постарайтеся не відволікатися на дрібниці. Не виключені негативне ставлення до вас начальства або підступи недоброзичливців.

Багато Близнюків у цей день будуть працювати під управлінням деспотичної людини. Знайдіть сили, щоб максимально спокійно пережити цей складний момент. Можливо, деспотом для деяких представників цього знака стане хтось із старших членів сім'ї або новий напарник. Ймовірно, компенсацією за всі негативні переживання стане побачення зі своєю половинкою або відверта розмова з найкращим другом. Не вітається авантюризм у сфері почуттів і всілякі експерименти.

У першій половині дня Ракам краще зайнятися особистими потребами. Це час, коли ви маєте право слідувати своїм звичкам, за умови, що вони не створюють надто великих незручностей оточуючим і не псують репутацію вам. Вечір сприятливий для спільних розваг, активного спілкування з друзями. Може зазнати змін заплановане меню, маршрут, спосіб зв'язку або список витрат.

Несприятливий день, тому слід ретельно обмірковувати свої рішення і вчинки, особливо у сфері професійної діяльності. Не квапте події, не висувайте ініціатив – займайтеся поточними справами спокійно, не ускладнюючи відносин з товаришами по службі або начальством. Ймовірне деяке погіршення матеріального становища. Можливо, несприятливий збіг обставин призведе до фінансових втрат.

Багатьом Дівам сьогодні буде здаватися, що вихідні ще не закінчилися. Якщо на понеділок заплановано якийсь трудомісткий процес (здача іспитів, пошук нової роботи, презентація якихось ідей чи проектів), рекомендується якомога скоріше повернути свої думки в серйозне русло. Увечері випаде шанс добре відпочити. Важливо не забувати, що алкоголь і тусовки до самої зорі – не найкращий варіант, як провести понеділок. Вибирайте яскраве дозвілля, але без шкоди для здоров'я.

У першій половині дня Терезам належить проявити організованість і цілеспрямованість, дотримуватися правил. Не виключено, що одночасно вам доведеться відстоювати свої права або територію, контролювати почуття. Якщо ви захочете розслабитися, змінити обстановку на більш невимушену, романтичну і креативну, варто почекати до вечора: ви опинитеся в потрібному для цього місці або в потрібній компанії.

Перша половина дня пройде серед сумнівів і розчарувань. Контакти з партнерами і посадовими особами будуть ускладнені. Не здавайтеся, уважно прораховують кожен крок і дійте за обставинами, не довіряючи порадам доброзичливців. Спілкування з дітьми згладить негативні враження дня.

Стрільцям 13 травня не варто шукати підтримку серед близьких. Не втрачайте дорогоцінний час і приступайте до самостійної боротьби з неприємностями. Успіх можливий у любовних справах і під час покупок. Тим, хто давно планував оновити гардероб, варто приступити до втілення цієї задумки. Увечері може початися бесіда, яка пройде на емоціях і принесе непередбачувані результати.

Деякі Козероги у цей день будуть з заздрістю спостерігати за перемогами когось із близьких. Не виключено, що йдеться про колегу, який отримав перспективний проект або призначення на вищу посаду. Постарайтеся якомога скоріше повернутися до поточних справ. Працювати слід, докладаючи максимум можливих зусиль. Є шанс, що вашу працю помітить хтось із можновладців. Козероги, зайняті підприємництвом, при певних зусиллях можуть розширити клієнтську базу.

Водоліям варто почати день з простих рутинних процедур, наприклад, турбот про вихованців, побут. Варто приділити час і здоров'ю: не виключено, що вечірні розваги зажадають від вас гарної фізичної і психологічної форми. Не все в кінці дня залежить від вас. Близькі, діти, друзі або партнер можуть спробувати зробити вам оригінальний подарунок.

Рибам цей день може принести шанс на кар'єрний успіх. Особливо пощастить тим сміливцям, які не відмовляться голосно заявити про себе і свої креативні ідеї. Активність і сміливість – ось головні козирі на сьогодні у всіх життєвих сферах. Увечері, втомившись від активної роботи, слід віддати перевагу максимально пасивному сценарію дозвілля. Вітається читання книг, прогулянки пішки, спілкування через соціальні мережі або заняття особистою творчою діяльністю.

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