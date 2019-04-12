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Гороскоп на 13 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи пророкують, що ця субота додасть життєлюбства, яскравих фарб, енергії для активного відпочинку і креативу. Дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні сприятливий день для занять спортом, фітнесом, для рухливих ігор, поїздок та відвідування видовищних заходів. Батькам варто подбати про ігровий просторі для дітей. Несподівані події можуть змусити переглянути звичну програму відпочинку або сценарій дій, дати імпульс до оновлення, змінити вектор творчих пошуків. Можуть стати в пригоді уміння акторської майстерності, тренерської роботи та рекламної діяльності.
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Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам доведеться приділити більше уваги дому, сім'ї та приватному життю. Не виключено, що день розпочнеться з необхідності зробити вибір, примирити суперечності. Можливо, вам поставить умови партнер або близька людина, продиктує лінію поведінки побутова обставина. Варто підійти до справи серйозніше, якщо на вас лежить особиста відповідальність: в цьому випадку ви маєте не тільки право, а й обов'язок.
Телець
Різкі, необдумані вчинки можуть стати причиною неприємностей, невірні судження – привести до помилкових висновків. День зваблювання, низинних інстинктів, розгулу нечистої сили. Не слід займатися справами, які вимагають точного розрахунку і скрупульозності. Нікому не розповідайте про свої плани, уникайте прогулянок або подорожей. День пов'язаний з цькуванням, полюванням, переслідуванням, зіткненням з розгніваним недругом або розлюченим натовпом. Проведіть день, займаючи прибиранням квартири або впорядкуванням дачної ділянки. Не можна стригти волосся і нігті, вдаватися до обжерливості, робити операції.
Близнюки
Близнюків чекає впевненість у своїх силах. Багато хто отримає підвищення або цікаві ділові пропозиції, визнання в любові. Романтичні стосунки, які виникли нещодавно переростуть у щось більше. Проведіть сьогоднішній день з близькими людьми.
Рак
Сьогодні Ракам знадобляться самоконтроль і організованість. Перед вами постане професійний або партнерський обов'язок. Важливо зробити правильний вибір між рівними варіантами (цілями, планами, контрактами), або власною звичкою (капризом) і зовнішньою необхідністю. Бажано сьогодні уникнути особистого конфлікту, а також зіткнення з системою або законом вам допоможуть коректність, дипломатичність і знання своїх прав.
Лев
Критичний день. Постарайтеся утриматися від активної діяльності та фізичних навантажень. Можливо, що гординя або зневажливе ставлення до співрозмовника стануть причиною конфлікту, який вирішиться не на вашу користь. Зірки рекомендують виключити нові знайомства або спілкування зі сторонніми людьми: сьогодні ваша інтуїція на вкрай низькому рівні. Уникайте темряви та усамітнення. Близька людина допоможе знизити негативні тенденції дня.
Діва
Важливу роль в житті Дів сьогодні гратимуть відносини з рідними. Їхні поради стануть вирішальними в питаннях навчання, особистих відносин і контрактів. Більше уваги приділіть батькам, вони потребують вашого піклування. Проводьте з ними більше часу, цікавтеся їхніми проблемами, допомагайте радою та матеріально.
Терези
Сьогодні одна з головних якостей для Терезів – цілеспрямованість. Не завадить призвичаїтися до дисципліни та почуття обов'язку, в тому числі перед близькими. Це сприятливий день, щоб зберегти баланс у відносинах, утриматися на зайнятій посаді. Щоб ґрунт під вашими ногами не хитався, бажано не допускати конфліктів, або вміти правильно "розрулювати" їх і використовувати у своїх цілях.
Скорпіон
День пасивний. У першій половині дня ніщо вас не повинно потривожити. Але бажано не планувати поїздки чи подорожі. Ретельно продумайте свій бюджет, бо можливі фінансові втрати. До вечора посилиться почуття тривоги. Не слід на довго усамітнюватися, оскільки близькі потребують спілкування з вами.
Стрілець
Не виключено, що ваше начальство зробить вам цікаву пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися. Ваші задумані плани нарешті почнуть збуватися. Чесність і працездатність – важливі елементи успіху сьогодні.
Козеріг
Козерогам зірки нагадують, що зараз не час хизуватися зайвою принциповістю і жорсткістю. Близькі люди та старі друзі і так добре знають про складні грані вашої натури, а починати з їхньої демонстрації нові відносини навряд чи розумно. Сьогодні небезпечно сваритися з партнером, батьками, значущою персоною. Поспішні переговори загрожують тупиком, відповідальний діалог краще перенести.
Водолій
День сприятливий для творчої діяльності, будівництва та активного відпочинку на свіжому повітрі. Присвятіть його самозаглибленню і самоосвіті. Поїздки та подорожі протипоказані. Слід обмежити свої витрати, бо на швидкі надходження розраховувати не доводиться – попереду вас чекає багато перешкод.
Риби
Сьогодні Риби можуть розраховувати на поліпшення своїх обставин, але спочатку доведеться пройти через сумнів, тупик або кризу. Батьки можуть зіткнутися з капризами дітей. Якщо ви не налаштовані витрачати енергію даремно, зірки радять не квапити події, не вступати у з'ясування стосунків і не намагатися подолати бар'єр в той же момент, коли він виник. Краще дати людині час подумати, а ситуації дозріти.
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