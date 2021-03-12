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Гороскоп на 13 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 13 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні саме час дозволити собі пасивний відпочинок і таємні задоволення, отримати насолоду від музики, улюбленого напою, хорошого фільму і заодно помріяти про майбутнє. Не варто займатися стомлюючою рутиною, включатися у нові справи і поспішати реалізовувати усе задумане.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам відпочивати, відновлюючи свої сили в тиші і спокої. Якщо повна пасивність і відсутність зв'язку зі світом не для вас, варто звузити коло спілкування і відмовитися від зайвої метушні. У цю добу доведеться підлаштовуватися під чужі смаки або вгадувати їх. День підживлює любовні фантазії, підходить для таємних побачень.
Телець
У цілому день буде сприятливим. Постарайтеся спланувати його з самого ранку, щоб не витрачати час і енергію на тяжкі дрібниці. Не розпилюйте свої сили. Можете ставити перед собою глобальні завдання. Ділові зустрічі та контакти здійснюйте в першій половині дня, позаяк у другій, можливо, вам доведеться зайнятися домашніми проблемами. Якщо ви намітили покупку, не відкладайте. Сьогодні ви перебуваєте під заступництвом Меркурія. Великі вкладення коштів виявляться вдалими.
Близнюки
Сьогодні вірогідні значні перевантаження, як фізичні, так і моральні. Не всі Близнюки зможуть впоратися з виниклою ситуацією. Не рекомендується починати серйозні ділові переговори, підписувати важливі договори і відправлятися в подорожі. Всі ці заходи не виправдають очікувань.
Рак
Сьогодні зірки допомагають Ракам до ночі залишатися на їхній власній емоційній і духовній хвилі. Вони будуть одержимі любовною чи іншою фантазією, можуть жити у віртуальному світі, думати про далеку подорож або "заборонений плід".
Лев
Якщо сьогодні ви захочете зробити покупку, не зволікайте, позаяк у другій половині дня сторонній вплив або несприятливий збіг обставин можуть призвести до фінансових втрат. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій – можливі обман або таємна користь.
Діва
Рекомендується критичне ставлення до своєї діяльності, в результаті чого ви чітко побачите свої переваги і недоліки. Не виключено, що сьогодні вам не доведеться відпочити. Професійні проблеми потребуватимуть вашої особистої участі. Доведеться відкласти поїздку або відпочинок з сім'єю на інший день.
Терези
Сьогодні Терезам не варто захоплюватися активним способом життя. Найкраще рішення – уникати публічності, дбати про своє здоров'я і душевний стан. Важливо ладити з підопічними і помічниками. Варто відкласти всі відповідальні починання (особливо, спільні), перенести на інший день побачення, подорож, інтенсивне листування, початок співпраці.
Скорпіон
Важкий день, пов'язаний з протиріччями. Сьогодні вам належить пристосовуватися до нових обставин, проявляти то холоднокровність, то пристрасність. Необхідний творчий підхід до справи. Попереду у вас довгоочікувана зустріч з розуміючим вас людиною.
Стрілець
Сьогодні може з'явитися унікальна працездатність, у результаті чого ви будете здатні домогтися небувалих успіхів у всьому. Багато хто навіть постарається забути на деякий час про обов'язки і дозволять собі розслабитися.
Козеріг
Цей день підживлює ностальгічну натуру. Козероги, наділені тонкою чутливістю, можуть непомітно для себе запустити новий цикл любовних мрій, інтересу до світу кіно, музики, психології, магії. Можлива реальна або віртуальна приємна зустріч. Не варто займатися сьогодні справами або розробляти плани. Корисно відпочити, розвіятися, розслабитися.
Водолій
День несприятливий для встановлення нових відносин. Не намагайтеся квапити події або змінити звичний розпорядок дня. З недовірою поставтеся до привабливих пропозицій. Потурання власним слабкостям може загальмувати духовний прогрес і стати причиною багатьох неприємностей.
Риби
Сьогодні ви зможете стати господарем ситуації. Сприятливі великі придбання, вкладення грошей і комерційні операції. У другій половині дня велика небезпека травматизму і аварій.
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